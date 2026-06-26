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Pamela López tras ruptura definitiva con Paul Michael: “Prefiero ser tóxica antes que delincuente o drogadicta”

Pamela López soltó polémicas declaraciones en vivo durante un podcast, luego de que semanas atrás acusara a Paul Michael de robar unas zapatillas.

Pamela López y Paul Michael tuvieron una relación de más de un año. Foto: Composición LR/Instagram/América TV.
Pamela López y Paul Michael tuvieron una relación de más de un año. Foto: Composición LR/Instagram/América TV.
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Pamela López decidió pronunciarse sobre su polémica ruptura con Paul Michael, anunciada horas después de finalizar el reality 'La granja VIP'. Durante una entrevista para el podcast 'Show.pe', la trujillana lanzó fuertes declaraciones que muchos interpretaron como una clara indirecta para el salsero, quien ahora forma parte de 'Esto es guerra'.

Durante el espacio de YouTube, respondió a quienes la calificaron de 'tóxica' tras ver las discusiones y peleas que protagonizó con su ahora expareja en el reality de convivencia de Panamericana TV. Sin embargo, asegura que no le incomoda ese adjetivo y reveló que prefiere que la llamen así 'antes que delincuente o drogadicta'.

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Pamela López habla tras el fin de su romance con Paul Michael

“Prefiero ser tóxica antes que ser delincuente o drogadicta. Entonces, hay cosas de las que uno puede tener vergüenza, como ser asesina, drogadicta o delincuente. La salud mental no está en tela de juicio y nadie, porque nadie sabe lo de nadie. Es muy fácil señalar y juzgar, cuando no has estado en sus zapatos y no sabes los problemas”, declaró muy molesta Pamela López, aunque sin mencionar el nombre de Paul Michael.

No obstante, muchos usuarios interpretaron sus declaraciones como una clara indirecta hacia su expareja, ya que durante una discusión que ambos protagonizaron en 'La granja VIP', la trujillana aseguró que él había robado un par de zapatillas en el pasado. Sin embargo, esa versión fue desmentida por el propio cantante en ese momento.

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Paul Michael ya no buscaría volver con Pamela López

Paul Michael dejó de seguir a Pamela López en todas sus redes sociales, lo que sorprendió a la trujillana, que todavía lo seguía en Instagram. Este gesto dejaría entrever que el salsero no estaría dispuesto a retomar la relación, como ocurrió en anteriores oportunidades.

Cabe recordar que el romance llegó a su fin luego de más de un año de relación, pese a que ambos intentaron superar sus diferencias e incluso buscaron ayuda profesional como apoyo terapéutico.

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