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Captan a Pamela López con Dayron Martín en un local nocturno tras revelarse encuentros entre ambos: 'Amor y fuego' muestra imágenes

Pamela López fue captada en el mismo local nocturno que Dayron Martín tras su separación de Paul Michael. Hace meses, se destapó un presunto vínculo entre ambos, luego que el cantante asegurara que ambos "la pasaban bien".

Pamela López fue vinculada a inicios del 2026 con Dayron Martin. Foto: Composición LR/Captura/Willax
Pamela López fue vinculada a inicios del 2026 con Dayron Martin. Foto: Composición LR/Captura/Willax
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Tras el fin de su relación con Paul Michael, Pamela López volvió a convertirse en tema de conversación luego de que ‘Amor y fuego’ difundiera imágenes en las que aparece en la misma discoteca que Dayron Martín, cantante con quien fue vinculada sentimentalmente. Aunque ambos coincidieron en el establecimiento, las imágenes no muestran un encuentro directo entre los dos.

La empresaria fue consultada sobre esta situación durante una actividad con su club de fans y respondió de manera tajante a las versiones que insinuaban un posible acercamiento con el músico. Sus declaraciones también volvieron a poner sobre la mesa las acusaciones formuladas meses atrás por Anhelí Arias, así como la controversia que involucró a Christian Cueva, debido a las versiones sobre un supuesto romance ocurrido en el pasado.

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Pamela López coincide en evento con Dayron Martín

Las cámaras del programa de espectáculos de Willax abordaron a Pamela López el domingo 28 de junio, cuando participaba en una reunión con su club de fans. Durante la entrevista, el reportero le consultó por las imágenes que la mostraban en el mismo local nocturno que Dayron Martín, quien anteriormente aseguró haber mantenido una relación con ella cuando aún estaba casado con Anhelí Arias.

Según el informe televisivo, ambos acudieron a la misma discoteca junto a grupos de amigos distintos y permanecieron en zonas cercanas dentro del establecimiento. Sin embargo, las imágenes difundidas no registran conversaciones, saludos ni algún tipo de interacción entre ellos.

Al ser consultada sobre esa coincidencia, Pamela López rechazó cualquier interpretación que sugiriera un reencuentro con el cantante. Ante la pregunta de si él la había saludado o invitado a bailar, respondió: "No existe".

Cuando el periodista insistió indicando que ambos habían permanecido cerca durante la reunión, la también animadora fue enfática al señalar: "Sí, pero jamás va a haber imágenes cruzando palabra con él, no hay forma", dejando clara su posición frente a los rumores que volvieron a surgir tras la difusión de las imágenes.

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¿Qué dijo Anhelí Arias sobre el vínculo entre Pamela López y Dayron Martín?

La reciente coincidencia entre Pamela López y Dayron Martín reavivó las declaraciones realizadas por Anhelí Arias a inicios de 2026. En ese momento, la exporrista afirmó que la empresaria habría mantenido una relación con el cantante cuando él aún era su esposo y formaba parte de la agrupación Los Villacorta.

Según el testimonio de la figura de espectáculos, los hechos se remontan al año 2009. De acuerdo con su versión, la trujillana continuó frecuentando las presentaciones musicales de la orquesta incluso después de que ella retomara su relación con el artista.

En sus declaraciones, Anhelí Arias sostuvo: "Ella seguía yendo a los conciertos pese a que nos reconciliamos, seguía subiéndose al bus de Los Villacorta, lo seguía buscando. Él vivía entre Trujillo y Lima, eso no fue algo de una noche, eso duró cerca de dos años".

Estas afirmaciones fueron rechazadas por Pamela López, quien negó haber sido la tercera persona en esa relación y también descartó haber sido infiel a Christian Cueva con Dayron Martín.

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