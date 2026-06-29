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Pamela López expone la desgarradora decisión que tomaron sus hijos contra su padre Christian Cueva

Pamela López decidió pronunciarse ante la denuncia que Christian Cueva le hizo a su madre por supuestamente impedir que vea a sus hijos.

Pamela López y Christian Cueva tienen tres hijos en común. Foto: Composición LR/Instagram.
Pamela López y Christian Cueva tienen tres hijos en común. Foto: Composición LR/Instagram.
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Luego de que Christian Cueva denunciara a la madre de Pamela López por presuntamente impedir que vea a sus hijos, pese a existir un régimen de visitas, la trujillana se pronunció, ya que antes no podía hacerlo por estar en ‘La granja VIP’.

La todavía esposa del futbolista, en conversación con ‘Un día en el mall’, afirmó que fueron sus propios hijos quienes tomaron la decisión de no ver más a su padre. De esta manera, la influencer se desligó de las acusaciones de ser la responsable de impedir que el deportista vea a los pequeños.

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Pamela López revela que sus hijos ya no quieren ver a Christian Cueva

Tras ser tildada de ‘mala’ por supuestamente evitar que Christian Cueva vea a sus hijos y luego de que el futbolista denunciara a su madre, Pamela López rompió su silencio y respondió a su todavía esposo.

“Mi mamá tiene más de 65 años y en su haber, nunca ha tenido ni una sola denuncia. Anteriormente era yo la mala madre que no los dejaba ver, ahora es mi mamá. Mañana te encargo a mis hijos y sales denunciado. Entonces, pregúntate qué mal estás haciendo para que tus hijos no quieran verte”, señaló.

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Pamela López afirma estar afectada por la decisión de sus hijos de no ver a su padre

Pamela López afirmó sentirse triste por la drástica decisión que tomaron sus hijos de no ver más a su padre, pues entiende que, aunque todavía son niños, ya van comprendiendo cómo se están desarrollando las cosas entre ella y Christian Cueva.

“Él tiene un régimen de visita, puede solicitar verlos, el tema es si mis hijos quieren verlo y qué ha hecho él para que mis hijos tomen una postura que es bastante triste, no solamente para él como papá, a mí como mamá me duele y me preocupa porque son pequeñitos y se dan cuenta de todo. Mis hijos están bastante afectados y, sobre todo, mi hijita, la mayor, no desea verlo”, explicó.

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