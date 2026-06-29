HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Pamela López le exige dinero a Christian Cueva tras revelarse que gastó S/16.000 por Pamela Franco

Christian Cueva gastó exorbitante suma, según 'Amor y fuego' para complacer a Pamela Franco en su cumpleaños y Pamela López lo encara públicamente.

Pamela López estuvo reunida junto a su club de fans. Foto: Composición LR/Instagram
Pamela López estuvo reunida junto a su club de fans. Foto: Composición LR/Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

El programa ‘Amor y fuego’ sorprendió al asegurar que Christian Cueva gastó S/16.000 para contratar durante siete horas a la orquesta Zaperoko en el cumpleaños de Pamela Franco. Ante esto, un reportero de ese programa decidió consultarle directamente a Pamela López para conocer su opinión.

La trujillana no se guardó nada y públicamente le recordó a su todavía esposo que el cumpleaños de una de sus hijas es el 6 de julio. Por esa razón, le pidió que al menos cubran los gastos a medias para poder hacerle una verdadera fiesta a la pequeña.

PUEDES VER: Pamela López se quiebra al recordar lo que vivió tras su ruptura con Christian Cueva: “Nunca construí nada personal”

lr.pe

Pamela López pide dinero a Christian Cueva para el cumpleaños de su hija

Durante el evento que organizó el club de fans de Pamela López, ‘Las KittyPams’, el programa ‘Amor y fuego’ le consultó por la exorbitante suma de dinero que Christian Cueva destinaría al cumpleaños de Pamela Franco. “Nos ha llegado la información de que acaba de contratar una orquesta casi 7 horas para realizarle el cumpleaños a Pamela Franco y le ha salido más de 16 mil soles”, preguntó el reportero.

La exintegrante de ‘La granja VIP’ mostró un semblante de sorpresa y respondió: “Me parece espectacular que el señor disfrute su dinero, mientras cumpla”, declaró en un inicio, para luego recordarle que el cumpleaños de una de sus hijas ya está por llegar.

“Aprovecho para contarles que el 6 de julio es el cumpleaños de mi hijita. Hace dos años no pude celebrarle el cumpleaños que quisiera; este año sí lo voy a hacer. A ver si vamos a media y te comunicas conmigo para hacerle realidad el sueño de tu princesa, de nuestra princesa, que es más importante que cualquier otra. Ese mismo monto me lo da; damos la mitad y hacemos un tonazo”, señaló sonriente la trujillana.

PUEDES VER: Viralizan videos de evento organizado por fans de Pamela López y revelan si realmente hubo lleno total: "Los 100 soles bien invertidos"

lr.pe

Pamela López llora al recordar su convivencia con Christian Cueva

Pamela López soltó algunas lágrimas al recordar, junto a su grupo de fans de ‘Las KittyPams’, su separación de Christian Cueva y todo lo que tuvo que pasar para que a sus hijos no les faltara nada.

“La persona con quien tenía un proyecto de vida decidió irse y yo decía: ¿Ahora qué hago, Dios mío? Yo que me dediqué a ser mamá, a ser esposa, a viajar por el mundo y nunca construí nada personal. Me cuestionaba qué talento tengo. Y así fui involucrándome en este mundo tan difícil y estoy tratando de coger cada una de las oportunidades", expresó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Hija mayor de Pamela López rompe su silencio tras ser desalojada por el padre de Christian Cueva: "No dejo de ser una niña que debe ser mantenida por sus padres"

Hija mayor de Pamela López rompe su silencio tras ser desalojada por el padre de Christian Cueva: "No dejo de ser una niña que debe ser mantenida por sus padres"

LEER MÁS
Viralizan videos de evento organizado por fans de Pamela López y revelan si realmente hubo lleno total: "Los 100 soles bien invertidos"

Viralizan videos de evento organizado por fans de Pamela López y revelan si realmente hubo lleno total: "Los 100 soles bien invertidos"

LEER MÁS
Pamela López se quiebra al recordar lo que vivió tras su ruptura con Christian Cueva: “Nunca construí nada personal”

Pamela López se quiebra al recordar lo que vivió tras su ruptura con Christian Cueva: “Nunca construí nada personal”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hija mayor de Pamela López rompe su silencio tras ser desalojada por el padre de Christian Cueva: "No dejo de ser una niña que debe ser mantenida por sus padres"

Hija mayor de Pamela López rompe su silencio tras ser desalojada por el padre de Christian Cueva: "No dejo de ser una niña que debe ser mantenida por sus padres"

LEER MÁS
Gemelos 'Paletazo' dejan al descubierto a querido chico reality de 'Esto es guerra' y revelan romance oculto: "Ahora tiene hijos"

Gemelos 'Paletazo' dejan al descubierto a querido chico reality de 'Esto es guerra' y revelan romance oculto: "Ahora tiene hijos"

LEER MÁS
Kenji Fujimori sorprende al asistir a Marcha del Orgullo 2026 y rechaza saludar a su hermana Keiko: "Nosotros no ..."

Kenji Fujimori sorprende al asistir a Marcha del Orgullo 2026 y rechaza saludar a su hermana Keiko: "Nosotros no ..."

LEER MÁS
El desgarrador momento en que reportera venezolana de Latina vuelve a su país y rompe en llanto al ver la tragedia tras terremotos

El desgarrador momento en que reportera venezolana de Latina vuelve a su país y rompe en llanto al ver la tragedia tras terremotos

LEER MÁS
Adriana Campos Salazar habría terminado su relación de cuatro años con Thiago Vernal: actriz desata rumores con sus declaraciones

Adriana Campos Salazar habría terminado su relación de cuatro años con Thiago Vernal: actriz desata rumores con sus declaraciones

LEER MÁS
Magaly Medina vivió terrible momento en Cajamarca en pleno evento taurino y explota en furia: "Alguien me vació cerveza"

Magaly Medina vivió terrible momento en Cajamarca en pleno evento taurino y explota en furia: "Alguien me vació cerveza"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025