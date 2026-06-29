Pamela López le exige dinero a Christian Cueva tras revelarse que gastó S/16.000 por Pamela Franco
Christian Cueva gastó exorbitante suma, según 'Amor y fuego' para complacer a Pamela Franco en su cumpleaños y Pamela López lo encara públicamente.
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El programa ‘Amor y fuego’ sorprendió al asegurar que Christian Cueva gastó S/16.000 para contratar durante siete horas a la orquesta Zaperoko en el cumpleaños de Pamela Franco. Ante esto, un reportero de ese programa decidió consultarle directamente a Pamela López para conocer su opinión.
La trujillana no se guardó nada y públicamente le recordó a su todavía esposo que el cumpleaños de una de sus hijas es el 6 de julio. Por esa razón, le pidió que al menos cubran los gastos a medias para poder hacerle una verdadera fiesta a la pequeña.
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Pamela López pide dinero a Christian Cueva para el cumpleaños de su hija
Durante el evento que organizó el club de fans de Pamela López, ‘Las KittyPams’, el programa ‘Amor y fuego’ le consultó por la exorbitante suma de dinero que Christian Cueva destinaría al cumpleaños de Pamela Franco. “Nos ha llegado la información de que acaba de contratar una orquesta casi 7 horas para realizarle el cumpleaños a Pamela Franco y le ha salido más de 16 mil soles”, preguntó el reportero.
La exintegrante de ‘La granja VIP’ mostró un semblante de sorpresa y respondió: “Me parece espectacular que el señor disfrute su dinero, mientras cumpla”, declaró en un inicio, para luego recordarle que el cumpleaños de una de sus hijas ya está por llegar.
“Aprovecho para contarles que el 6 de julio es el cumpleaños de mi hijita. Hace dos años no pude celebrarle el cumpleaños que quisiera; este año sí lo voy a hacer. A ver si vamos a media y te comunicas conmigo para hacerle realidad el sueño de tu princesa, de nuestra princesa, que es más importante que cualquier otra. Ese mismo monto me lo da; damos la mitad y hacemos un tonazo”, señaló sonriente la trujillana.
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Pamela López llora al recordar su convivencia con Christian Cueva
Pamela López soltó algunas lágrimas al recordar, junto a su grupo de fans de ‘Las KittyPams’, su separación de Christian Cueva y todo lo que tuvo que pasar para que a sus hijos no les faltara nada.
“La persona con quien tenía un proyecto de vida decidió irse y yo decía: ¿Ahora qué hago, Dios mío? Yo que me dediqué a ser mamá, a ser esposa, a viajar por el mundo y nunca construí nada personal. Me cuestionaba qué talento tengo. Y así fui involucrándome en este mundo tan difícil y estoy tratando de coger cada una de las oportunidades", expresó.