Revelan la insólita suma de dinero que ya habría recaudado evento para conocer a Pamela López: “Ha estado tela”
Tras la polémica generada por el cobro de S/100 para conocer personalmente a Pamela López, el programa 'América hoy' reveló cuánto habría generado hasta el momento la actividad organizada por su club de fans.
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El club de fans de Pamela López decidió organizar un evento conjunto con la reciente finalista de 'La granja VIP', llamado 'La hora López', en el que los seguidores tendrán la oportunidad de tomarse fotos y disfrutar de música en vivo. Se reveló que la entrada para acceder a la actividad es de S/100 por persona.
Sin embargo, según un informe de 'América hoy', esta actividad, programada para este sábado 28 de junio, no habría tenido la recaudación esperada por las organizadoras. “Ha estado tela”, aseguró una presunta organizadora tras sostener una conversación con el programa conducido por Janet Barboza.
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¿Cuánto dinero ya habría recaudado el evento para conocer a Pamela López?
El evento para conocer personalmente a Pamela López tiene un costo de S/100 por persona y se realizará en el distrito de La Molina. Este pago incluye bocaditos, hamburguesas artesanales, fotos profesionales, orquesta, sillas, equipo de sonido profesional, mesas, hora loca, recuerdos, DJ e incluso movilidad de ida y vuelta.
No obstante, muchos seguidores no habrían mostrado mayor interés y, según una presunta organizadora contactada por 'América hoy', se conoció la cifra que se habría recaudado hasta el momento. “Ha estado tela, solo se ha recaudado 140 soles”, declaró.
Además, según el magazine en mención, la actividad 'La hora López' tiene un aforo de 200 personas, por lo que se esperaba recaudar S/20.000.
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Club de fans de Pamela López se pronuncia y señala que el evento no es para lucrar
La página Instarándula difundió un comunicado de las seguidoras y organizadoras del evento con Pamela López, denominadas KittyPam. En el oficio, exigieron al programa 'América hoy' que se rectifique públicamente por algunas afirmaciones realizadas en su informe.
Entre ellas, señalan que Pamela López no obtiene beneficios económicos del evento y que no forma parte de la organización. Además, precisan que el club de fans tampoco busca lucrar con la actividad. Finalmente, advirtieron que, de no haber una rectificación, tomarían acciones legales.