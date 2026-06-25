Viralizan polémico mensaje de Christian Cueva tras echar de su casa a la hija de Pamela López: “Las cosas de mis hijos”

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Pamela López sorprendió al revelar que su exsuegro, Luis Alberto Cueva, padre de Christian Cueva, decidió retirar de la casa a su hija mayor, Fabiana Ríos. Según contó, esto ocurrió con apoyo de efectivos policiales en Trujillo, lo que impidió que la joven recogiera sus pertenencias del inmueble. Además, cambiaron las chapas de la puerta para evitar que volviera a ingresar.

Tras ello, se viralizaron nuevamente las declaraciones que el futbolista brindó semanas atrás, cuando fue consultado por la vivienda que está a su nombre, mientras su todavía esposa permanecía aislada en 'La granja VIP' y no podía hacer nada por su hija.

¿Qué dijo Christian Cueva sobre la vivienda de la que fue echada la hija de Pamela López?

Antes de que Pamela López expusiera a su exsuegro como responsable de desalojar de la vivienda a su hija mayor, Fabiana Ríos, y de cambiar las chapas de la puerta, Christian Cueva ya se había pronunciado sobre la polémica en torno a ese inmueble ubicado en Trujillo.

El futbolista afirmó que sus tres hijos biológicos sí tienen un lugar donde vivir y sostuvo que, en caso de que hubieran sido desalojados de la otra vivienda en la que residían, ello no los afectaría. Sin embargo, no hizo referencia a Fabiana Ríos, hija de Pamela López, a quien crio desde que era niña.

“Gracias a Dios, mis hijos tienen su techo, muy tranquilo con esto, ellos viven en Lima, muy tranquilos por eso. Debo hablar de las cosas de mis hijos, ellos tienen un techo en Lima, viven en Lima, es de conocimiento público. (¿No le has quitado la casa?) No sé de qué hablan”, declaró.

Pamela López expone a su exsuegro tras desalojo de su hija mayor

Pamela López, subcampeona de 'La granja VIP', se presentó en el pódcast de Carlos Cacho y contó detalles sobre el desalojo que sufrió su hija en Trujillo. Allí, la influencer reveló que su exsuegro llegó acompañado de policías con el objetivo de tomar posesión del inmueble.

“El padre de él, desafortunadamente, mi exsuegro, llegó con unos policías en tiempo récord, pasó de ser el propietario el padre de mis hijos a ser el propietario de una empresa y, bueno, cambió la chapa y tengo entendido que él está ahí quedándose a dormir. Estaba mi hija mayor, están mis cosas, las cosas de mis hijos”, señaló la empresaria.