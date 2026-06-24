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Pamela López, finalista de 'La granja VIP Perú', reveló un delicado episodio familiar ocurrido mientras participaba en el reality de Panamericana Televisión. Según su testimonio, su hija mayor, Fabiana Ríos López, habría sido retirada de la casa registrada a nombre de Christian Cueva por el padre del futbolista, Luis Alberto Cueva, en un hecho que habría involucrado la presencia de efectivos policiales y el cambio de cerraduras de la propiedad ubicada en Trujillo.

“Llegó con unos policías en tiempo récord, pasó de ser el propietario el padre de mis hijos a ser el propietario una empresa y bueno, cambió la chapa…”, declaró la trujillana en entrevista con el pódcast de Carlos Cacho, donde además aseguró que su hija se encontraba dentro del inmueble cuando ocurrieron los hechos.

Pamela López revela retiro de su hija de vivienda en Trujillo

La trujillana explicó que el inmueble en cuestión formaba parte de su entorno familiar, donde aún permanecen pertenencias personales de ella y de sus hijos. De acuerdo con su versión, la propiedad habría sido transferida a terceros, situación que habría derivado en el cambio de titularidad y en la posterior intervención para desalojar el lugar.

“Estaba mi hija mayor, están mis cosas, las cosas de mis hijos”, expresó Pamela López al relatar el momento en que, según afirma, se produjo el ingreso de la policía y el retiro de su hija Fabiana de la vivienda. La empresaria sostuvo, además, que esta situación ocurrió mientras ella se encontraba aislada por su participación en 'La granja VIP Perú', lo que habría dificultado su reacción inmediata.

Pamela López afirma que luchará por los derechos de sus hijos

La expareja de Paul Michael, quien inició su relación con Christian Cueva en 2012, aseguró que continuará con acciones para defender los derechos de sus hijos sobre la propiedad. Según indicó, el inmueble no habría sido adquirido dentro del matrimonio, sino que pertenecía legalmente al futbolista, aunque posteriormente habría sido transferido a una empresa.

“Le da cólera que esté peleando por los derechos de mis hijos”, señaló la empresaria, quien además afirmó que está a la espera de su abogado para iniciar las medidas legales correspondientes. “El padre de él, desafortunadamente, mi exsuegro llegó con unos policías… y cambió la chapa”, sostuvo durante la entrevista.