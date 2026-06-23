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Novia de 22 años de Melcochita genera polémica al referirse sobre un eventual entierro del cómico: "Monserrat es la esposa, ella paga todo"

Heydi Amado afirmó que no asumiría los gastos de un eventual sepelio de Melcochita y señaló a Monserrat Seminario como la responsable por ser su esposa legal.

Melcochita preocupó en las últimas horas por su estado de salud. Foto: Composición LR/Captura/'América hoy'
Melcochita preocupó en las últimas horas por su estado de salud. Foto: Composición LR/Captura/'América hoy'
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Heydi Amado, actual pareja de Melcochita, ofreció declaraciones en el programa 'América hoy', donde fue consultada sobre un escenario hipotético relacionado con el fallecimiento del cómico. La pregunta estuvo vinculada a quién asumiría los gastos y trámites en caso de un eventual sepelio, lo que motivó una respuesta directa de la joven.

En el diálogo televisivo, la enfermera fue abordada en presencia del propio artista, quien reaccionó con sorpresa ante el tema planteado. Su asombro fue aún mayor cuando su novia de 22 años señaló directamente a Monserrat Seminario como la persona que debería hacerse cargo de los gastos relacionados.

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Heydi Amado asegura que no se hará cargo de posible entierro de Melcochita

Ante la consulta sobre quién asumiría los gastos de un eventual sepelio de Melcochita, Heydi Amado respondió que esa responsabilidad no le correspondería a ella, sino a la esposa del artista, Monserrat Seminario. La joven fue directa en su explicación y marcó una clara diferencia respecto de su participación en ese tipo de decisiones.

“Obviamente, pues si ella es la esposa, ella va a correr con los papeleos, con los gastos y con todo. ¿Qué más?”, expresó durante la entrevista.

En otro momento de su intervención, Amado también se refirió a la relación entre ambas partes, en medio de versiones cruzadas y tensiones previas. La joven sostuvo: “La señora puede dar declaraciones, hablar de muchas formas con tal de buscar incomodar a los demás, pero ya eso queda en ella, ¿no? Al final, mientras él y yo estemos tranquilos, todo estará bien”.

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¿Cuál es el estado de salud de Melcochita?

En relación con el estado de salud de Melcochita, Heydi Amado indicó que el cómico ha pasado por evaluaciones médicas y que su condición es estable.

Según lo señalado, el sonero peruano es monitoreado debido a su carga laboral y a ciertos hábitos que podrían afectar su bienestar.

La joven explicó que, tras los chequeos realizados, no se han detectado complicaciones graves y que el artista necesita descanso. También remarcó que la situación está bajo control y que el enfoque actual está en su reposo y seguimiento médico.

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