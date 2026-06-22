Melcochita fue llevado de emergencia al hospital tras sufrir desmayo y revelan detalles de su salud: "Empezó a sentirse mal"
Melcochita encendió las alertas tras sufrir un desmayo que obligó a trasladarlo de emergencia al Hospital del Seguro de Angamos, donde recibió atención médica inmediata.
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El estado de salud de Melcochita generó preocupación luego de que se diera a conocer su traslado de emergencia al Hospital del Seguro de Angamos tras sufrir un desmayo. Según se conoció, el popular cómico presentó una descompensación que obligó a sus familiares a buscar atención médica inmediata.
Heydi Amado, pareja del artista, contó a Trome que Melcochita comenzó a sentirse mal antes de ser llevado al centro de salud. No obstante, después de permanecer algunas horas bajo observación, recibió el alta médica y pudo regresar a su vivienda, donde continúa recuperándose.
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Heydi Amado da mayores detalles de la salud de Melcochita
La pareja del reconocido sonero peruano brindó más información sobre lo ocurrido y explicó que el episodio se produjo en medio de sus actividades laborales. Según relató, Melcochita se encontraba camino a una presentación cuando comenzó a sentirse mal de forma repentina, lo que encendió las alertas entre sus allegados.
“Él estaba camino a una presentación y empezó a sentirse mal”, señaló Heydi Amado, quien además detalló que fue trasladado de inmediato a un centro de salud, donde le realizaron diversos chequeos y exámenes médicos.
Tras ser evaluado, confirmaron que se encontraba estable, por lo que pudo regresar a su hogar. “Ya estamos en casa”, añadió, con lo que llevó tranquilidad sobre su actual estado.
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¿Melcochita será papá nuevamente a sus 90 años?
Hace unos días, Melcochita volvió a sorprender al público con una revelación hecha durante su última aparición en televisión. El humorista comentó que su pareja estaría atravesando un retraso menstrual de varios días, lo que abrió la posibilidad de un nuevo embarazo y despertó gran curiosidad entre los seguidores del artista.
“Hace 7 días que no le viene”, expresó el cómico en Panamericana TV, desatando comentarios y especulaciones sobre la posibilidad de agrandar nuevamente su familia.
Por su parte, Heydi Amado confirmó la situación entre risas y emoción. Además, resaltó que, de tratarse de un embarazo, sería su primer hijo a los 22 años, un hecho que ha generado aún más atención en torno a ambos.