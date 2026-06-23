Revelan que Melcochita se desmayó por mezclar whisky con bebidas energizantes y encienden las alarmas por su salud

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Melcochita vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras sufrir una descompensación que motivó su traslado de emergencia al Hospital del Seguro de Angamos. El reconocido cómico generó preocupación en su entorno luego de que se reportara un episodio de desmayo que obligó a una atención médica inmediata, en medio de dudas sobre su estado general y la evolución de su recuperación.

Según la información brindada por Monserrat Seminario a Trome, el artista fue sometido a distintos exámenes médicos durante su permanencia en el centro de salud, donde quedó bajo observación por algunas horas. Tras ser evaluado, los especialistas determinaron que se encontraba estable, por lo que fue dado de alta y retornó a su domicilio para continuar con su descanso y recuperación.

Melcochita se desmayó tras mezclar whisky con bebidas energizantes

La preocupación por la salud de Melcochita se intensificó luego de las declaraciones de su expareja, Monserrat Seminario, quien vinculó el episodio a presuntos descuidos en la rutina del artista.

“El sábado se fue a una fiesta y tomó esas bebidas energizantes con whisky. Él no puede beber eso. Con esto certifico que Heydi no es enfermera, sino estaría al tanto de su salud y no permitiría que tome eso porque se puede morir”, afirmó.

La piurana también señaló que el artista habría presentado un cuadro preocupante antes de ser hospitalizado. “Le hicieron un electrocardiograma y el resultado estaba alterado y debe guardar reposo. Todo pasa porque su mánager lo hace trabajar mucho y no descansa. Tiene casi 90 años y no se alimenta bien, sin acordarse de que tiene diabetes y ahora está con la presión alta”, expresó al referirse a la situación médica del comediante.

Monserrat Seminario, preocupada por la salud de Melcochita

En medio de la incertidumbre por el estado del artista, Monserrat Seminario también manifestó haberlo visto en condiciones preocupantes antes del incidente.

“Lo vi pálido y flaco. Le dije: ‘Te veo mal, ten cuidado’, y se fue. Al rato me llamó mi hija a decirme que estaban en el hospital”, relató, al describir los momentos previos a la emergencia que terminó con la hospitalización de Melcochita.