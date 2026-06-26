Roblox genera alerta: fallas en controles de seguridad expondrían a menores a riesgos de explotación

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La plataforma en línea de videojuegos Roblox presentaría fallas en sus controles de seguridad que exponen a menores de edad a riesgos de captación, explotación sexual y trata de personas, pese a la existencia de políticas públicas orientadas a la prevención de estos ilícitos, según una investigación periodística de Contranoticia.

Tras explorar el sistema durante un mes mediante perfiles de una niña y una mujer adulta, el medio digital encontró que es posible registrar edades falsas con facilidad, establecer contacto entre personas adultas y menores fuera de los mecanismos de control de la plataforma y acceder a contenidos no adecuados para la edad de los usuarios.

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Factores que elevan el riesgo

Flor Huayana, coordinadora de Fortalecimiento de Capacidades de Promsex, señaló que uno de los problemas que agrava el riesgo es la ausencia de redes de protección para que las niñas, niños y adolescentes tengan orientación o puedan hablar con un adulto de confianza, a fin de recibir información sobre las precauciones que deben tener en redes sociales.

En tanto, la investigadora Raisa Ferrer apuntó que el acceso cada vez más temprano a tecnologías digitales no ha estado acompañado por estrategias de alfabetización mediática que ayuden a los menores a identificar los riesgos en internet, lo que puede terminar convirtiendo las redes sociales en espacios en los que personas agresoras generan vínculos de confianza para trasladar la comunicación a otras plataformas o concretar encuentros presenciales.

Contexto de alto peligro

Los hallazgos de esta investigación aparecen en un contexto en el que las denuncias por proposiciones sexuales a menores mediante medios tecnológicos continúan registrándose en el país. Según cifras del Ministerio del Interior, durante 2025 se reportaron 176 denuncias por este delito y, entre enero y marzo de 2026, se registraron 23 nuevos casos.

El trabajo periodístico —realizado en el marco del proyecto 'No Más Mujeres Invisibles', ejecutado por Promsex y Centro Ideas con el apoyo del Fondo Fiduciario de ONU Mujeres— también documenta una serie de casos ocurridos el último año, entre ellos tres que implicaron el secuestro, la desaparición y el contacto para aprovechamiento sexual hacia menores por parte de adultos, a partir del uso de la plataforma.

Las especialistas coinciden en que prevenir la captación de menores en entornos digitales requiere una estrategia articulada entre los sectores Educación, Salud, Mujer e Interior, así como presupuesto, personal especializado y campañas masivas de información dirigidas a familias, docentes y estudiantes.

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