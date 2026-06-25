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Korina Rivadeneira hace llamado desde Lima para apoyar con donaciones a venezolanos tras los terremotos: "Cada aporte suma"

La modelo venezolana Korina Rivadeneira, quien tiene dos hijos con el piloto peruano Mario Hart, destacó que cualquier apoyo es vital para los afectados ante la magnitud del doble terremoto en su país.

La modelo venezolana Korina Rivadeneira radica en Perú desde hace muchos años.
La modelo venezolana Korina Rivadeneira radica en Perú desde hace muchos años. | Foto: composición LR/Federico Parra/AFP
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Korina Rivadeneira, modelo venezolana radicada en Lima, difundió un mensaje público en el que pidió apoyo para una campaña de donación destinada a los damnificados de los recientes terremotos de 7,2 y 7,5 grados que golpearon Venezuela. Su llamado se dio en medio de la preocupación personal que expresó horas antes por el estado de su padre en ese país.

La expareja del piloto peruano Mario Hart, con quien tiene dos hijos, compartió un video e imágenes informativas en sus redes sociales, acompañadas de un texto en el que subrayó: "cada aporte suma". Con ello, buscó movilizar tanto a la comunidad venezolana como a los peruanos solidarios que puedan sumarse a la iniciativa.

PUEDES VER: Korina Rivadeneira comparte preocupante reacción tras terremotos de 7,2 y 7,5 en Venezuela: "Hay muchísima gente desaparecida"

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Korina Rivadeneira anuncia campaña de donación en Lima tras terremotos en Venezuela

Rivadeneira precisó que el centro de acopio funciona en Fementidad Centro, av. Faustino Sánchez Carrión 615, oficina 905, Jesús María, Lima. Allí se reciben artículos de primera necesidad, como agua, alimentos no perecederos, insumos médicos, guantes, linternas, cascos, palas, sábanas, ropa, cobijas, lonas y kits de primeros auxilios. La campaña busca reunir recursos que serán enviados directamente a las zonas más afectadas de Venezuela tras el doble terremoto.

Además, se habilitó la opción de colaborar mediante donaciones por Plin a Julieta Arnau Arroyo (99122349). Para coordinar la entrega de alimentos, medicinas o productos, están disponibles los contactos de Yanara Mohtar, Josmely Colina y Alexandra Reyes al 99445147.

Korina Rivadeneira impulsa campaña de donación para apoyar a venezolanos desde Lima

Korina Rivadeneira impulsa campaña de donación para apoyar a venezolanos desde Lima. Foto: Instagram/Korina Rivadeneira

Korina Rivadeneira impulsa campaña de donación para apoyar a venezolanos desde Lima

Korina Rivadeneira impulsa campaña de donación para apoyar a venezolanos desde Lima. Foto: Instagram/Korina Rivadeneira

En su mensaje, la participante de 'Me caigo de risa' aclaró que el grupo de ayuda que integra no corresponde a una ONG, sino a un conjunto de amistades y personas de confianza que decidió organizarse para aportar desde sus posibilidades. Subrayó que la necesidad en Venezuela es enorme y que cualquier ayuda, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia. Con este llamado, busca que más personas en Lima se sumen a la campaña y envíen apoyo inmediato a las personas damnificadas.

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