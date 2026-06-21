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Hija mayor de Christian Domínguez, Camila, sorprende con tierno gesto al cantante en el Día del Padre: "Te amo con todo mi corazón"

Tras meses de distanciamiento, la relación entre Camila y su padre, Christian Domínguez, atravesaría su mejor momento. El cantante también fue homenajeado por los hijos de Leonard León.

Camila es hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez.
Camila es hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez. | Foto: composición LR/Instagram
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Camila Domínguez, la hija mayor de Christian Domínguez, sorprendió al cantante con un gesto cargado de ternura. Fue el propio artista quien compartió el detalle de su primogénita, quien le dedicó palabras de amor por el Día del Padre.

El momento llegó semanas después de que la joven influencer evidenciara un distanciamiento en medio del conflicto mediático y legal que el cumbiambero mantiene con su madre, Melanie Martínez. Sin embargo, tal como el esposo de Karla Tarazona había adelantado, su vínculo con Camila atraviesa ahora una etapa positiva.

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Camila, hija de Christian Domínguez, le dedica amoroso gesto por el Día del Padre

En el marco del Día del Padre, Christian Domínguez compartió una reflexión sobre el significado de esta fecha. El cantante destacó la importancia de los hijos en la vida de un papá, al señalar que son quienes impulsan el deseo de dar lo mejor y seguir adelante por ellos.

El mensaje estuvo acompañado por un video que reunió momentos de celebración junto a sus hijos biológicos y también con los de su esposa, Karla Tarazona, y Leonard León, quienes lo consideran padre.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la inclusión de un fragmento especial: el mensaje que su primogénita Camila le envió por la ocasión. “Dios te bendiga. Ya casi es el Día del Padre. Dios te bendiga y te de una buena noche de trabajo. Te amo con todo mi corazón y te extraño también. Ojalá cuando vengas nos podamos ver lo más rápido que se pueda”, escribió la joven, mientras él aparentemente se encontraba en un escenario con la Gran Orquesta Internacional.

La dedicatoria no solo reflejó el cariño de su hija, sino también la cercanía que ambos han recuperado tras varios meses de exposición mediática. Ese vínculo también quedó evidenciado en el detalle íntimo del artista, quien tiene registrada a su primogénita en su agenda de contactos con el apodo de ‘Camila Mi Reina’.

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