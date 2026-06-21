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Pamela Franco sorprende a la abuela de Christian Cueva con emotivo gesto en su cumpleaños

La presencia de Pamela Franco en la fiesta de la abuela de Christian Cueva no pasó desapercibida. La cantante emocionó a la homenajeada con su gesto.

Christian Cueva, pareja de Pamela Franco, legalmente continúa casado con Pamela López.
Christian Cueva, pareja de Pamela Franco, legalmente continúa casado con Pamela López. | Foto: composición LR/TikTok/La Viteri
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La celebración del cumpleaños de la abuela de Christian Cueva se convirtió en un episodio que llamó la atención más allá del ámbito familiar por el detalle de Pamela Franco. La reunión, organizada por la familia del futbolista, reunió a invitados cercanos y estuvo marcada por momentos de afecto y alegría.

En medio de ese ambiente íntimo, la cantante de cumbia, actual pareja del jugador, protagonizó una escena que generó comentarios en redes sociales. Su presencia en la fiesta no pasó desapercibida por un gesto que conmovió a la homenajeada.

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Pamela Franco emociona a la abuela de Christian Cueva

Pamela Franco interpretó el tema ‘Amor eterno’ frente a la abuelita de Cueva, quien la miró con atención y con una expresión de aprecio que reflejó la conexión lograda en ese instante. La cantante recibió aplausos y reforzó su cercanía con la familia del futbolista, quien fue invitado por su pareja a cantar con ella, pero se negó debido a un dolor de garganta.

La reunión incluyó saludos, fotografías y abrazos que consolidaron un ambiente emotivo. La aparición conjunta de Franco y Cueva cobra relevancia en el contexto personal del jugador, aún casado legalmente con Pamela López, madre de sus tres hijos.

Cabe mencionar que López y sus pequeños no aparecieron en el registro del cumpleaños de la abuela de Christian Cueva, detalle que no pasó desapercibido y generó comentarios en redes sociales. Actualmente, la trujillana, quien recientemente quedó en el segundo lugar del reality ‘La Granja VIP Perú’ tras 13 semanas de encierro, enfrenta una fuerte batalla legal contra el deportista por la pensión alimenticia de sus hijos. El conflicto ha escalado a niveles mediáticos, con acusaciones cruzadas en programas de televisión y denuncias.

Por su parte, Pamela Franco también se encuentra enfrentada a Christian Domínguez, su expareja y padre de su primogénita. El esposo de Karla Tarazona le envió una carta notarial para que se retracte de sus declaraciones sobre su rol como padre, pero la cantante se negó. Posteriormente, Domínguez inició una querella por presunta difamación y calumnia.

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