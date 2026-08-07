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Óscar Custodio insinúa que video expuesto por Naldy Saldaña fue editado y hace fuerte advertencia: “Lo determinara la justicia”

El empresario Óscar Custodio, exdueño de La Bella Luz, sorprendió con sus declaraciones al volver a referirse a la denuncia hecha por Naldy Saldaña en contra de César Sánchez Chavesta.

Óscar Custodio organizó una conferencia de prensa junto a integrantes de La Bella Luz. Foto: Composición LR/Instagram.
Óscar Custodio organizó una conferencia de prensa junto a integrantes de La Bella Luz. Foto: Composición LR/Instagram.
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Óscar Custodio, quien recientemente renunció a su cargo como dueño de La Bella Luz y cedió el liderazgo de la agrupación a su hijo, Óscar Junior, volvió a desatar polémica al referirse a la denuncia presentada por Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta por tocamientos indebidos.

El empresario musical insinuó que las pruebas presentadas por la excantante del grupo, en las que se observa cómo habría sido tocada por el exdirector de la orquesta, habrían sido editadas.

Además, habló de la grabación que Saldaña presentó en el programa de Magaly Medina, donde se escucha una conversación entre ambos en la que ella le reclama por el accionar del exdirector musical. Sobre la legalidad de dicho audio, Custodio señaló que será la justicia la que determine si fue obtenido de manera legal o no.

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Óscar Custodio deja entrever que pruebas de Naldy Saldaña fueron editadas

Durante la conferencia de prensa, en la que estuvieron presentes Óscar Custodio, su hijo Óscar Junior, su esposa e integrantes de La Bella Luz, el empresario insinuó que el video en el que se observa el acto indebido contra Naldy Saldaña podría haber sido editado. El empresario abordó este tema mientras señalaba que cuenta con registros de las visitas que realizó la artista a su domicilio.

"Voy a llevar unas cosas en las cámaras que están, hay cosas que de repente se han editado. Yo tengo todas las dos visitas que tuve de Naldy, las tengo; eso ya es tema judicial", expresó.

Además, aclaró que desconoce si la grabación que Naldy Saldaña presentó en 'Magaly TV: la firme' correspondiente a una conversación entre ambos, fue obtenida dentro del marco legal. Custodio advirtió que será la justicia la encargada de determinarlo.

"Si es permitido, no lo sé, pero ella el día que llega a mi casa, el primer día, eso me ha grabado, pero bueno, de repente no sé si habrá estado en su derecho, no lo sé, eso ya lo determinará la justicia", señaló el empresario.

 

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