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Revelan polémicos chats sobre cómo exdirector de La Bella Luz acosaba a excantante: “¿Vienes?, te espero”

"Vas a estar conmigo, no pasa nada", se lee en una de las capturas de los chats que Claudia Salazar, exintegrante de La Bella Luz,mostró para evidenciar el acoso y hostigamiento que, según su versión, habría sufrido por parte de César Sánchez Chavesta.

César Sánchez Chavesta fue retirado recientemente de La Bella Luz tras estallar denuncia de Naldy Saldaña por tocamientos indebidos. Foto: Composición LR/Instagram.
César Sánchez Chavesta fue retirado recientemente de La Bella Luz tras estallar denuncia de Naldy Saldaña por tocamientos indebidos. Foto: Composición LR/Instagram.
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Tras la denuncia de Naldy Saldaña por tocamientos indebidos contra César Sánchez Chavesta, exdirector de La Bella Luz, continúan apareciendo nuevas acusaciones hacia el músico de 50 años.

Esta vez, Claudia Salazar, excantante de la agrupación de cumbia, quien renunció a inicios de 2025, presentó en 'América hoy' una serie de chats que evidenciarían el acoso y hostigamiento que habría sufrido por parte de Sánchez a través de WhatsApp durante los viajes a provincias por presentaciones de la orquesta.

"¿Vienes?, te espero. Vas a estar conmigo, no pasa nada", se lee en uno de los mensajes en los que el músico la incitaba a salir con él a solas.

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Estos son los chats que mostrarían cómo César Sánchez acosaba a Claudia Salazar

Claudia Salazar, actual cantante de Papillón, estuvo casi un año en La Bella Luz, donde coincidió con Naldy Saldaña y César Sánchez Chavesta, entonces director del grupo. La artista decidió contar su experiencia en 'América hoy' y presentó capturas de sus conversaciones en WhatsApp, las cuales demostrarían el hostigamiento y acoso que habría sufrido durante su paso por la orquesta chiclayana.

En uno de los chats se observa cómo el denunciado de 50 años le pide a Claudia Salazar que tome una moto y se dirija hasta la plaza para verse con él, asegurándole que estaba acompañado de unos amigos. "Relájate, mujer, si no vas a estar metida en el hotel", se lee.

Pero las conversaciones no terminaron allí. En otro intercambio, ocurrido fuera de las actividades laborales y durante la noche, César Sánchez le insistía en encontrarse a solas con la cantante. Sin embargo, ella respondía que esperaría a Naldy Saldaña, pues no saldría sola. "Tú ven, la otra (Naldy) no me cae, ya sabes".

Ante la negativa de la jovencita, el director musical continuó insistiendo. "Si Naldy ha salido sola y normal, toma una moto a la plaza y punto. Vas a estar conmigo, no pasa nada", le escribió.

Claudia Salazar rechaza salir con César Sánchez. Foto: américa TV

Claudia Salazar rechaza salir con César Sánchez. Foto: américa TV

César Sánchez insiste en salir con Claudia Salazar. Foto: América TV

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César Sánchez a Claudia Salazar: "No me sonrías, nada"

Al negarse Claudia Salazar a salir a solas con César Sánchez Chavesta, este último le reprochó por no aceptar su invitación. "¿Qué quieres? Me plantaste, ya no eres mi amiga. Ya no hables, no mires, no me sonrías, nada", se lee en las conversaciones.

La joven cantante quiso tomar con humor el momento tras enviarle un video musical. "No, don César. tú me dijiste que le pase música", le escribió. Hay otras capturas donde él nuevamente le insiste en salir a solas a un karaoke y él se exalta al recibir un "no" como respuesta.

Chats entre César Sánchez y Claudia Salazar. Foto: América Tv.

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