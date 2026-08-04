Revelan imágenes de Naldy Saldaña llorando en medio de duro mensaje del director musical de La Bella Luz

Video sobre Naldy Saldaña y su reacción frente a las palabras del director musical de La Bella Luz causan revuelo. Foto: composición LR/TikTok/is.cl7

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La denuncia de Naldy Saldaña contra el director musical de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos continúa generando repercusiones. En ese contexto, comenzó a difundirse en redes sociales un video grabado semanas antes de que la cantante anunciara su salida de la agrupación, en el que se le observa afectada mientras el músico dirige un drástico mensaje al resto de integrantes.

Las imágenes corresponden a una transmisión en vivo realizada durante el estreno de la canción 'Y qué pasó', interpretada por Fernanda Urbina. En ese momento, el músico denunciado tomó la palabra y lanzó un mensaje sobre quienes abandonan la orquesta. Al finalizar su intervención, la cámara enfocó a la exintegrante de la orquesta chiclayana, quien permanecía en silencio con lentes oscuros.

El mensaje de César Sánchez Chavesta frente a Naldy Saldaña

El video difundido en redes sociales corresponde al lanzamiento de la canción 'Y qué pasó', realizado el 19 de julio, varias semanas antes de que Naldy Saldaña hiciera pública la denuncia por presuntos tocamientos indebidos ocurridos en junio y en medio de las renuncias de Fiorella Castillo y Baruj Ocharán, exvocalistas del grupo de cumbia.

Durante la transmisión, algunos integrantes del marco musical dedicaron unas palabras a Fernanda Urbina por el estreno de su tema. Sin embargo, fue la intervención de César Sánchez Chavesta la que terminó captando la atención tras conocerse la denuncia presentada por la cantante.

En su mensaje, el director musical habló sobre las personas que dejan la agrupación y aseguró que, por lo general, quienes se marchan terminan hablando mal de la orquesta. "Siempre va a haber gente buena, gente mala por querer destruirnos y eso está claro. La gente que se va… prácticamente siempre es raro que la persona que se va hable bien de la orquesta, pero eso, como dice mi primo, eso ya tenemos callos", expresó. Luego continuó con un mensaje dirigido a quienes, eventualmente, decidan abandonar la agrupación.

"Sé que se van a ir de repente otras personas, pero, como les digo de cariño y de corazón, váyanse bien de la casa donde comen, porque en este mundo todo da vuelta, y si vas hablando mal de la gente que te da de comer, eso se refleja mucho más adelante y te va a ir prácticamente mal", añadió el músico que recientemente fue separado de la orquesta.

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Las imágenes cobran relevancia tras la denuncia de Naldy Saldaña

Tras concluir su discurso, César Sánchez Chavesta se acercó a Fernanda Urbina para felicitarla por el lanzamiento de la canción. A diferencia del resto de integrantes, la cantante no aplaudió al finalizar el mensaje. Instantes después, las imágenes muestran cómo se lleva la mano al rostro y se limpia las lágrimas, una escena que ha cobrado notoriedad luego de que revelara los motivos de su salida de La Bella Luz.

Días después de esa transmisión, el 27 de julio, Naldy Saldaña anunció oficialmente su renuncia mediante un comunicado. En aquel momento aclaró que su decisión no respondía a motivos económicos ni a una propuesta de otra agrupación y señaló que la había conversado con los propietarios de la orquesta más de un mes antes, aunque prefirió mantener en reserva las razones de su salida.

Posteriormente, durante un informe emitido por 'Magaly TV, la firme', la cantante explicó que decidió abandonar la agrupación tras denunciar presuntos tocamientos indebidos. "Yo consideré que había hablado muchas veces con don Óscar y no se hacía nada, solamente me decían: 'Tranquila, ya tienes que superarlo poco a poco'", declaró la cantante.