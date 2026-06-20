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Mario Irivarren vivió un inesperado episodio durante una transmisión en vivo de 'La Manada Galáctica', que compartía con su padre y la conductora Laura Spoya. Lo que parecía ser una conversación ligera tomó un giro sorpresivo cuando el progenitor del influencer decidió referirse directamente a Onelia Molina, expareja del modelo, cuyo vínculo sentimental terminó tras el recordado ampay en Argentina, donde fue captado besando a otra mujer.

El comentario del papá generó una reacción que no pasó desapercibida. Aunque al inicio Irivarren escuchaba con aparente calma y sin mostrar mayor reacción, la situación cambió cuando su papá intentó profundizar en el tema. En ese momento, el presentador lo interrumpió con firmeza y dejó claro que no quería que la conversación sobre la participante de 'Esto es guerra' se extendiera.

Padre de Mario Irivarren sorprende al hablar de Onelia Molina

La escena entre Mario Irivarren y su padre comenzó con un tono ligero, cuando el progenitor preguntó si podía responder una pregunta leída por Laura Spoya, quien le consultó cuál de las exparejas de su hijo le agradaba más. Mario no dudó en darle pase con un "sí", lo que abrió la puerta a un momento inesperado.

El padre del modelo insistió en que la persona que conocía no estaba en el grupo y, con cierta picardía, agregó: “La primera pues, la que abandonaste, la que te acompañaba al canal y llevaba el maletín y después...”. Ante ello, Mario reaccionó de inmediato. “Mentira, nunca fue al canal”, manifestó entre risas, intentando frenar la insinuación.

Laura Spoya, presente en la transmisión, intervino para precisar: “La del proceso”. Sin embargo, el padre de Irivarren continuó y reveló su aprecio por Onelia Molina: “No, de verdad, hablando en serio, la que me cae muy muy bien es Onelia. No lo puedo negar. Siempre que he estado con ella, que he conversado con ella, me ha demostrado mucho respeto y mucho cariño. Me caía muy bien”. Mario, sin contradecirlo, respondió con un escueto: “Válido, válido”.

Mario Irivarren interrumpe a su padre cuando hablaba sobre Onelia Molina

El progenitor intentó seguir desarrollando su opinión al señalar que no todo dependía de la simpatía personal. “Pero eso no es suficiente, de repente hay otros factores que implican que...”, agregó. Fue entonces cuando Mario lo interrumpió con una sonrisa en el rostro, pero con firmeza: “Ya, no te vayas a inflar. Ya respondiste bien, suficiente ahí”.

La exreina de belleza, quien también fue acompañada de su propio papá para participar todos juntos en una dinámica de cocina, buscó cerrar el momento con un “ya, siguiente pregunta”, mientras desde producción se escuchaba: “No me lo limites”. El propio Mario concluyó con una advertencia a su padre sobre no brindar demasiada información al público: “En internet, mientras menos, digas mejor”.