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Kevin Díaz manda potente mensaje a Mario Irivarren tras admitir que está enamorado de Onelia Molina: "No supo valorar lo que tenía"

El modelo venezolano Kevin Díaz se confesó enamorado de Onelia Molina y habló sin filtros sobre la posible reacción de Mario Irivarren, quien engañó a la odontóloga en Argentina.

Tras semanas de terminar con Mario Irivarren por ampay en Argentina, Onelia Molina viajó a Colombia con Kevin Díaz.
Tras semanas de terminar con Mario Irivarren por ampay en Argentina, Onelia Molina viajó a Colombia con Kevin Díaz. | Foto: composición LR/TikTok/Instagram
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Kevin Díaz sorprendió en 'Esto es guerra' al confesar en vivo que está enamorado de Onelia Molina y que mantenía esos sentimientos desde hacía un tiempo. Su declaración provocó una reacción inesperada en la dentista, quien, entre bromas, aseguró que seguía soltera hasta recibir un anillo, aunque reconoció lo bien que la pasó junto al modelo venezolano durante el viaje.

La revelación no fue lo único que marcó la última emisión del programa. El influencer también se refirió con firmeza a lo que podría ser la reacción de Mario Irivarren, expareja de Onelia, al enterarse de la situación. Díaz restó importancia a esa posibilidad y afirmó que el conductor de ‘La manada’ no supo valorar a su pareja cuando la tuvo a su lado.

PUEDES VER: Kevin Díaz confiesa en vivo que está enamorado de Onelia Molina tras viaje a Colombia, pero ella le responde: "Hasta que no tenga anillo, estoy soltera"

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Kevin Díaz manda potente mensaje a Mario Irivarren

El nombre de Mario Irivarren apareció en la conversación cuando Díaz, tras su confesión, agregó: “Es algo que lo traía atorado hace un montón”. La declaración generó alboroto en el set y motivó a Katia Palma a mencionar al exintegrante del reality, al asegurar que en el pasado habrían compartido viajes. “¿Qué pensará el enterrado, por no decir Mario, al ver esas imágenes? Cuando los tres viajaban juntos…”, comentó con suspicacia, aunque luego aclaró que se trataba de supuestos traslados en auto en los que ‘jalaban’ al venezolano.

Onelia Molina y Kevin Díaz descartaron esa versión, aunque reconocieron que en algunas ocasiones ella lo llevaba hasta ciertos puntos. Además, la odontóloga fue tajante al precisar que su expareja no tenía relación con la situación actual. “Él no tiene nada que ver acá”, afirmó.

En esa misma línea, Díaz reforzó la idea y lanzó un comentario directo sobre el pasado de Irivarren, al aludir al ampay en Argentina, donde fue captado siendo infiel a la odontóloga. “Él no tiene velas en este entierro. Nadie le quitó nada; él sencillamente lo perdió. No supo valorar lo que tenía a su costado”, manifestó.

Más adelante, el modelo venezolano volvió a dirigirse a Molina con palabras que provocaron emoción en ella. “Si nadie te ha dicho lo increíble que eres, lo inteligente que eres, lo hermosa que eres, yo te lo digo. Y me encantas un montón. Me gustas demasiado”, expresó con firmeza.

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