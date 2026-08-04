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Ministerio de la Mujer se pronuncia tras denuncia de Naldy Saldaña contra director de La Bella Luz por presuntos tocamientos indebidos

El Ministerio de la Mujer rechaza el acoso sufrido por Naldy Saldaña y ofrece apoyo psicológico, social y legal.

Ministerio de la Mujer se pronuncia tras denuncia de Naldy Saldaña
Ministerio de la Mujer se pronuncia tras denuncia de Naldy Saldaña
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Luego de que se hicieran públicas las imágenes donde se observa que la cantante Naldy Saldaña es objeto de tocamientos inapropiados por parte de César Sánchez Chavesta, director de la orquesta 'La Bella Luz', el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) declaró su rechazo contundente hacia la violencia sexual en cualquier contexto, incluso en el lugar de trabajo.

Además, el comunicado asegura que Naldy Saldaña será beneficiaria de los servicios del Programa Nacional Warmi Ñan, que ofrece atención psicológica, social y legal para asegurar la protección de la artista y el seguimiento adecuado del caso.

Ministerio de la Mujer SE PRONUNCIA ante denuncia de Naldy Saldaña por GRAVE AGRESTÓN de director de La Bella Luz.

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PUEDES VER: Naldy Saldaña se quiebra al confesar tocamientos indebidos y afirma que La Bella Luz no la respaldó: "Me siento sola"

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Naldy Saldaña denuncia acoso sexual en agrupación

Naldy Saldaña se pronunció públicamente luego de denunciar al director musical de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, por presuntos tocamientos indebidos e intentar besarla sin su consentimiento durante un ensayo de la agrupación. La cantante afirmó que decidió dejar la orquesta tras considerar que no recibió el respaldo esperado luego de comunicar lo ocurrido.

La exintegrante sostuvo que, pese a haber informado sobre el presunto incidente, continuó trabajando durante varias semanas con la expectativa de que se adoptaran medidas. Sin embargo, aseguró que la situación no cambió y que el denunciado permaneció en la agrupación, lo que finalmente la llevó a presentar su renuncia.

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Naldy Saldaña explica por qué renunció a La Bella Luz tras presentar la denuncia

En una entrevista con el programa 'Magaly TV, la firme', la artista señaló que la denuncia contra César Sánchez Chavesta fue presentada el pasado 19 de junio. Según relató, acudió en reiteradas oportunidades a los responsables de la orquesta para exponer lo sucedido, pero considera que no obtuvo una respuesta que le brindara tranquilidad.

"Me siento sola, no puedo verlo, no soporto verlo. No ha cambiado nada. Por eso yo presenté mi renuncia a don Óscar, porque yo consideré que había hablado muchas veces con él y no se hacía nada; solamente me decían: 'Tranquila, ya tienes que superarlo poco a poco'", declaró.

Saldaña también explicó que nunca tuvo la intención de abandonar la agrupación, pero aseguró que continuar trabajando en esas condiciones se volvió insostenible para ella.

Asimismo, confesó que, tras el presunto hecho, atravesó un periodo de gran vulnerabilidad y no sabía a quién recurrir para solicitar ayuda. "No sabía exactamente a quién decirle, quién me podía ayudar, me sentía muy vulnerada en ese momento", expresó.

Finalmente, indicó que, aunque el director musical continuó integrando la orquesta después de la denuncia, este ya no volvió a acercarse a ella. Hasta el momento, La Bella Luz no ha emitido un pronunciamiento público sobre las recientes declaraciones de la cantante.

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