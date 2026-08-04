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La respuesta de los dueños de La Bella Luz a la denuncia de Naldy Saldaña por presuntos tocamientos indebidos: "Tienes que superarlo"

Naldy Saldaña reveló que, tras informar a los dueños de La Bella Luz sobre los presuntos tocamientos indebidos que denunció, recibió una respuesta que la dejó decepcionada y sintió que no fue respaldada frente a la acusación contra el director musical.

Naldy Saldaña confesó que le dijeron los dueños de La Bella Luz. Foto: composición LR/difusión/sabortropical
Naldy Saldaña confesó que le dijeron los dueños de La Bella Luz. Foto: composición LR/difusión/sabortropical
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La denuncia de Naldy Saldaña contra el director musical de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, por presuntos tocamientos indebidos continúa generando repercusiones. La exintegrante de la agrupación aseguró que informó de lo ocurrido a los propietarios de la orquesta, Óscar Custodio y su esposa Pilar Torres, con la esperanza de recibir respaldo; sin embargo, afirmó que la respuesta que obtuvo fue distinta a la que esperaba.

Según el testimonio de la cantante de 26 años, los dueños de la agrupación le pidieron mantener la calma y seguir adelante, pese a que ella les manifestó que no podía compartir el mismo espacio de trabajo con el presunto agresor. Asimismo, aseguró que su decisión de abandonar la agrupación no fue inmediata, ya que permaneció un mes más pese a la situación que atravesaba. "Yo nunca me quise ir de la orquesta; por eso trabajé un mes más ahí, a pesar de todas las cosas que habían sucedido y de que no me sentía respaldada", manifestó.

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Naldy Saldaña asegura que no recibió respaldo de los dueños de La Bella Luz

Naldy Saldaña reveló que decidió romper su silencio para contar lo que, según afirma, vivió durante el tiempo que formó parte de La Bella Luz. La cantante denunció públicamente a César Sánchez Chavesta, director musical de la orquesta y primo de los propietarios Óscar Custodio y Pilar Torres, como el presunto responsable de los tocamientos indebidos que asegura haber sufrido.

La exintegrante del grupo también afirmó que puso en conocimiento de los dueños de la agrupación lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, sostuvo que nunca se sintió protegida, ya que el denunciado continuó trabajando dentro de la orquesta, aunque evitaba acercarse a ella luego de que se hiciera el reclamo.

"Me siento sola, no puedo verlo, no soporto verlo. No ha cambiado nada. Por eso yo presenté mi renuncia a don Óscar, porque yo consideré que había hablado muchas veces con él y no se hacía nada; solamente me decían: 'Tranquila, ya tienes que superarlo poco a poco'", expresó visiblemente afectada.

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Agrupaciones y artistas se solidarizan con Naldy Saldaña tras denuncia

Tras difundirse su denuncia y las imágenes presentadas en el programa de 'Magaly TV, la firme', diversas figuras del espectáculo y agrupaciones musicales expresaron públicamente su respaldo a la artista y rechazaron cualquier forma de violencia o acoso en el ámbito laboral. Incluso, la productora Del Barrio Producciones decidió suspender el proyecto inspirado en la historia de la agrupación.

Entre quienes manifestaron su apoyo se encuentran Papillón, Marisol, Rebeca Escribens, Janet Barboza y Magaly Medina. La conductora también cuestionó la presunta falta de acciones por parte de los responsables de la agrupación tras conocer la denuncia. "Ella dice que esta denuncia también le fue hecha al propietario de esta agrupación que sin duda alguna debió por lo menos hacer algo al respecto", comentó Magaly Medina durante su programa.

La periodista añadió que, de acuerdo con el relato de la cantante, los propietarios fueron informados de la situación, pero ello no derivó en una solución. "Ella conversó con los dueños, pero no pasó nada de ahí. Se supone que este tipo de acoso y este tipo de tocamientos indebidos por parte de alguien que está en tu ambiente laboral y que tiene además un cargo jerárquico dentro de esta agrupación musical, pues es algo que las mujeres no se pueden permitir", concluyó la conductora.

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