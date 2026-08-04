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Silvia Cornejo estaría embarazada de su segundo hijo: Magaly Medina expone imágenes exclusivas

Las imágenes mostradas por 'Magaly TV, la firme' avivaron los rumores sobre un posible segundo embarazo de la modelo Silvia Cornejo, quien tiene un hijo con el empresario Jean Paul Gabuteau.

Silvia Cornejo estría esperando un bebé, según Magaly Medina. Foto: composición LR/ATV
Silvia Cornejo estría esperando un bebé, según Magaly Medina. Foto: composición LR/ATV
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Los rumores sobre un posible embarazo de Silvia Cornejo aumentaron luego de que 'Magaly TV, la firme' difundiera un adelanto con imágenes exclusivas en las que la exreina de belleza aparece luciendo un aparente vientre abultado. El programa sostiene que la modelo estaría esperando a su segundo hijo.

Hasta el momento, la exconductora de televisión no ha confirmado ni desmentido la información. Sin embargo, el avance del programa de Magaly Medina ha generado gran expectativa tras la polémica que generó meses antes por un ampay que su esposo Jean Paul Gabuteau protagonizó con su exnovia.

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Las imágenes que difundió Magaly Medina sobre el posible embarazo de Silvia Cornejo

El adelanto de 'Magaly TV, la firme' del 4 de agosto muestra imágenes exclusivas de Silvia Cornejo durante una reunión con amigos. En el registro, la exMiss Perú aparece vistiendo ropa holgada, mientras el programa pone énfasis en un aparente vientre pronunciado que ha alimentado los rumores de un nuevo embarazo.

En sus redes sociales, la modelo de 39 años continúa compartiendo fotografías y videos de sus viajes y actividades familiares junto a su esposo, Jean Paul Gabuteau, y el hijo que tienen en común. Una de sus publicaciones más recientes corresponde a un viaje realizado a Buenos Aires, Argentina, donde disfrutó de varios días en compañía de su familia. Sin embargo, en ninguna de esas publicaciones ha hecho referencia a un posible embarazo.

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¿Quiénes son Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau?

Silvia Cornejo es una de las modelos más reconocidas del país. Alcanzó notoriedad tras obtener las coronas de Miss Perú y Miss Tourism Queen International, para luego consolidar una carrera en la televisión peruana como conductora de programas. Actualmente, la exreina de belleza desarrolla su faceta empresarial a través de una tienda virtual en la que comercializa prendas de vestir como vestidos, faldas, polos y túnicas.

Por su parte, Jean Paul Gabuteau Martínez es un empresario que posee cuatro empresas. Una de ellas está dedicada a la fabricación de extintores y a la distribución de equipos de seguridad para el sector minero. Asimismo, incursiona en la música y cuenta con una producción disponible en YouTube.

La pareja ha atravesado momentos complicados durante su relación. En el pasado protagonizaron una mediática crisis que incluso derivó en denuncias mutuas y en versiones de una presunta infidelidad. Sin embargo, ambos habrían decidido darse una nueva oportunidad y reconstruir su relación.

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