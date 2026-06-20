Anna Carina Copello revela los momentos de terror que vivió en accidente: "El verdadero regalo es vivir"

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Anna Carina Copello reveló los difíciles momentos que vivió tras sufrir un fuerte accidente mientras montaba bicicleta en una vía de Cieneguilla. La artista contó que el hecho ocurrió durante una salida que acabó en una aparatosa caída. “A veces creemos que el momento perfecto está por venir… hasta que un segundo nos recuerda que el verdadero regalo es vivir un día a la vez”, expresó en sus redes sociales.

La cantante también compartió imágenes y un video del incidente, en los que se muestran instantes previos al accidente y su posterior ingreso a una clínica. Según relató, todo transcurría con normalidad hasta que una maniobra inesperada, al intentar esquivar un hueco en la pista, provocó su caída. “Estaba convencida de que sería un día inolvidable y lo fue aunque no por la razón que imaginaba”, afirmó la artista.

Anna Carina Copello revela detalles de su accidente en bicicleta

De acuerdo con el testimonio de la cantante, la salida en bicicleta inició con normalidad y con gran entusiasmo tras varias semanas sin rodar en la calle. La intérprete de 'Tu amor me duele' detalló que durante casi tres horas disfrutó del recorrido, sintiéndose fuerte y segura, hasta que un imprevisto cambió el rumbo de su ruta. “Por intentar esquivar un hueco, frené de golpe y salí disparada de cara contra el piso”, relató al describir el momento exacto del accidente.

El impacto le generó lesiones visibles, por lo que tuvo que ser auxiliada de inmediato y trasladada a una clínica para recibir atención médica. La cantante precisó que sufrió golpes en distintas partes del cuerpo, incluidas heridas en el mentón, la pierna y hasta la pérdida parcial de un diente. “Gracias a Dios pudieron auxiliarme rápidamente y llegar a la emergencia a tiempo, viéndolo en perspectiva, todo pudo haber sido mucho peor”, señaló.

Reflexión y mensaje tras el accidente

Tras el accidente, Anna Carina Copello compartió una reflexión sobre la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento. La artista aseguró que la experiencia le dejó una importante enseñanza sobre la salud y el tiempo. “Los golpes, aunque duelen también enseñan. Te enseñan que la vida puede cambiar en un instante, que la salud es un regalo inmenso”, expresó en su publicación.

Asimismo, la cantante resaltó que el episodio le permitió replantear su forma de ver la vida cotidiana. “No vale la pena esperar el momento para ser feliz, porque quizás el momento perfecto es el que estás viviendo hoy”, concluyó la hermana de María Pía Copello.