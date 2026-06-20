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¡Ya se enteró! Rafael Cardozo reacciona a anuncio del primer embarazo de su expareja Cachaza: "El amor de tu vida"

El embarazo de Cachaza llegó a Rafael Cardozo. La brasileña anunció por todo lo alto que será madre por primera vez y el exchico reality no tardó en reaccionar a esta noticia sobre su expareja.

Rafael Cardozo y Cachaza tuvieron más de 10 años de relación. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
Rafael Cardozo y Cachaza tuvieron más de 10 años de relación. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
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Cachaza anunció mediante un video en sus redes sociales que se encuentra embarazada, para sorpresa de muchos de sus seguidores, quienes aún recuerdan la larga historia sentimental que mantuvo con Rafael Cardozo. En medio de las felicitaciones que recibió la brasileña tras compartir la noticia, los usuarios no tardaron en dirigir mensajes al popular Hombre Increíble.

El exchico reality se convirtió en tema de conversación luego de que una de sus reacciones en redes sociales despertara comentarios entre los internautas. En ese mensaje, le recordaron al exintegrante de 'Esto es guerra' que la influencer era el amor de su vida.

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Rafael Cardozo reacciona al embarazo de Cachaza, su expareja

Luego de que se hiciera público el embarazo de Cachaza, Rafael Cardozo habría conocido la noticia a través de los numerosos comentarios que comenzaron a aparecer en sus redes sociales. Entre los mensajes que recibió, uno en particular captó la atención de los seguidores por la respuesta del brasileño.

Un usuario escribió: "El amor de tu vida va a ser mamá". Lejos de ignorar el comentario, el exconductor de televisión reaccionó marcándolo con un like, un gesto que rápidamente fue advertido por los usuarios y compartido en diferentes plataformas.

La reacción cobra relevancia debido a la historia que ambos compartieron durante 10 años y a que incluso llegaron a comprometerse, aunque finalmente no concretaron sus planes de matrimonio.

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Cachaza revela que se convertirá en madre por primera vez

El 19 de junio, Cachaza anunció oficialmente que está esperando a su primer hijo junto a André Bankoff. La noticia fue compartida en su cuenta de Instagram, donde publicó imágenes de su avanzado estado de gestación y dedicó un emotivo mensaje a sus seguidores.

"Hay momentos que cambian la vida para siempre. Hoy queremos compartir la noticia más especial de nuestras vidas: estamos esperando un bebé", escribió la influencer brasileña al confirmar la llegada de un nuevo integrante a su familia.

Asimismo, la modelo explicó que tanto ella como su pareja viven esta etapa con gran ilusión. Según detalló, todavía desconocen el sexo del bebé, aunque aseguraron que la noticia ya transformó por completo sus vidas.

"Todavía no sabemos quién eres, pero ya transformaste nuestras vidas para siempre. Gracias por esta inmensa bendición. Ahora nuestro corazón late por tres", expresó Carol Reali en la publicación, que rápidamente acumuló miles de reacciones y mensajes de felicitación.

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