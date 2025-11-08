HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Hijo de Anna Carina Copello esconde el celular de su madre para darle conmovedora lección: “Quiero que estés conmigo”

"Quiero que estés conmigo", le dijo el pequeño a su madre, la cantante Anna Carina Copello, quien relató conmovida en Tiktok lo ocurrido, una experiencia que la hizo reflexionar. 

Anna Carina Copello tiene actualmente 44 años y es hermana de María Pía. Foto: Composición LR/Tiktok.
Anna Carina Copello tiene actualmente 44 años y es hermana de María Pía. Foto: Composición LR/Tiktok.

Anna Carina Copello conmovió a sus miles de seguidores en redes sociales al compartir una emotiva anécdota que vivió recientemente con su hijo menor, quien le dio una lección que la hizo reflexionar. La cantante y hermana de María Pía contó que el pequeño, llamado Salvador, le ocultó su celular, dejando a la ‘ojiverde’ sin entender la razón.

“A veces vivimos pegados al celular, porque claro, es parte de nuestro trabajo. Todo pasa allí. Pero es loco, a veces estoy en mi casa con Salvador y siempre estoy con el celular en la mano”, comenzó relatando la también exconductora de televisión desde su camioneta.

TE RECOMENDAMOS

EL AUTOESTIMA COMO MEDICINA DEL ALMA CON JENNY BEINGOLEA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Anna Carina Copello rompió en llanto por conmovedor reencuentro con su hija tras 4 meses sin verla

lr.pe

Anna Carina Copello revela que su hijo le escondió su celular para darle reflexiva lección

“Ayer en la noche, antes de dormir, él me dice ‘mamá, ¿puedes venir un rato a mi cuarto?’, y yo le dije ‘ya, espérame un ratito que estoy buscando mi celular’. Pero él me dice: ‘Por ese motivo quiero que vengas’. Entonces, entré y me doy cuenta de que él me ocultó el celular, y me dijo: ‘quiero que estés conmigo, pero sin tu celular. Les juró que me removió todo.”, reveló muy conmovida Anna Carina, añadiendo que esta anécdota le puede ser útil a los padres.

“Me acordé de lo que me dijo mi coach: que, así como agendas tus reuniones, entrenamientos, trabajo, agenda también a tu hijo, porque el tiempo no aparece solo. El tiempo lo creamos cuando decidimos priorizar lo importante. Es que nada, quería dejarle este recordatorio. El trabajo puede esperar unos minutos, pero el amor de nuestros hijos en ese momento presente, no”, concluyó la cantante, recordando lo fundamental que es pasar tiempo con los hijos.

PUEDES VER: Anna Carina Copello dará masterclass de canto en taller ‘Hits que hacen historia’ por su décimo aniversario

lr.pe
Notas relacionadas
Anna Carina Copello dará masterclass de canto en taller ‘Hits que hacen historia’ por su décimo aniversario

Anna Carina Copello dará masterclass de canto en taller ‘Hits que hacen historia’ por su décimo aniversario

LEER MÁS
La Única Tropical sorprende al lanzar ‘Prohibido’ junto a Anna Carina: “Estamos felices por esta colaboración”

La Única Tropical sorprende al lanzar ‘Prohibido’ junto a Anna Carina: “Estamos felices por esta colaboración”

LEER MÁS
Anna Carina Copello rompió en llanto por conmovedor reencuentro con su hija tras 4 meses sin verla

Anna Carina Copello rompió en llanto por conmovedor reencuentro con su hija tras 4 meses sin verla

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Muere actriz de ‘El chavo del 8’, Maricarmen Vela: fue el interés amoroso de Don Ramón en la serie mexicana

Muere actriz de ‘El chavo del 8’, Maricarmen Vela: fue el interés amoroso de Don Ramón en la serie mexicana

LEER MÁS
Melissa Paredes se lamenta tras cometer inesperado error en cumpleaños de su hija con Rodrigo Cuba: “Ay diosito”

Melissa Paredes se lamenta tras cometer inesperado error en cumpleaños de su hija con Rodrigo Cuba: “Ay diosito”

LEER MÁS
Hija de Melissa Klug preocupa al revelar su delicado estado de salud en redes sociales: “Las pastillas no me ayudan en nada”

Hija de Melissa Klug preocupa al revelar su delicado estado de salud en redes sociales: “Las pastillas no me ayudan en nada”

LEER MÁS
Sheyla Rojas recibe lujoso auto tesla como regalo de Sir Winston y confiesa que solo lo usa para ir a jugar pádel

Sheyla Rojas recibe lujoso auto tesla como regalo de Sir Winston y confiesa que solo lo usa para ir a jugar pádel

LEER MÁS
Magaly Medina expone la verdadera razón por la que Christian Domínguez se distanció de su hija Camila: “Problemas con el enamorado”

Magaly Medina expone la verdadera razón por la que Christian Domínguez se distanció de su hija Camila: “Problemas con el enamorado”

LEER MÁS
Korina Rivadeneira revela cómo su padre se gana la vida en Venezuela y muestra su lugar de trabajo: “Para él no existen imposibles”

Korina Rivadeneira revela cómo su padre se gana la vida en Venezuela y muestra su lugar de trabajo: “Para él no existen imposibles”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Espectáculos

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Yiddá Eslava defiende su película ‘La habitación negra’ y admite que tiene errores por falta de presupuesto: “Ese es el problema”

Magaly Medina cuestiona a Sofía Franco por negar vínculo con Álvaro Paz de la Barra y expone contradicciones: "Él la llamaba 'mi esposa'"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025