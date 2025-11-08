Hijo de Anna Carina Copello esconde el celular de su madre para darle conmovedora lección: “Quiero que estés conmigo”

Anna Carina Copello conmovió a sus miles de seguidores en redes sociales al compartir una emotiva anécdota que vivió recientemente con su hijo menor, quien le dio una lección que la hizo reflexionar. La cantante y hermana de María Pía contó que el pequeño, llamado Salvador, le ocultó su celular, dejando a la ‘ojiverde’ sin entender la razón.

“A veces vivimos pegados al celular, porque claro, es parte de nuestro trabajo. Todo pasa allí. Pero es loco, a veces estoy en mi casa con Salvador y siempre estoy con el celular en la mano”, comenzó relatando la también exconductora de televisión desde su camioneta.

TE RECOMENDAMOS EL AUTOESTIMA COMO MEDICINA DEL ALMA CON JENNY BEINGOLEA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Anna Carina Copello rompió en llanto por conmovedor reencuentro con su hija tras 4 meses sin verla

Anna Carina Copello revela que su hijo le escondió su celular para darle reflexiva lección

“Ayer en la noche, antes de dormir, él me dice ‘mamá, ¿puedes venir un rato a mi cuarto?’, y yo le dije ‘ya, espérame un ratito que estoy buscando mi celular’. Pero él me dice: ‘Por ese motivo quiero que vengas’. Entonces, entré y me doy cuenta de que él me ocultó el celular, y me dijo: ‘quiero que estés conmigo, pero sin tu celular. Les juró que me removió todo.”, reveló muy conmovida Anna Carina, añadiendo que esta anécdota le puede ser útil a los padres.

“Me acordé de lo que me dijo mi coach: que, así como agendas tus reuniones, entrenamientos, trabajo, agenda también a tu hijo, porque el tiempo no aparece solo. El tiempo lo creamos cuando decidimos priorizar lo importante. Es que nada, quería dejarle este recordatorio. El trabajo puede esperar unos minutos, pero el amor de nuestros hijos en ese momento presente, no”, concluyó la cantante, recordando lo fundamental que es pasar tiempo con los hijos.