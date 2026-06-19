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Raúl Romero protagonizó un emotivo momento durante su reciente visita a Cusco junto a su esposa, Carolina García Zayán. El querido conductor y cantante peruano no pudo contener las lágrimas al ingresar a la habitación del hotel donde se hospedaba y encontrar una especial decoración inspirada en la ciudad imperial, un gesto que lo conmovió profundamente y que compartió con sus seguidores en redes sociales.

Mientras la exmodelo grababa su reacción, el popular 'Cara de haba' expresó el profundo vínculo que mantiene con la ciudad cusqueña y agradeció el detalle preparado especialmente para ambos. "Miren el trabajo que se han dado… estoy súper emocionado. He pensado en mi canción, en el amor que le tengo a esta ciudad, porque ha marcado mi vida y he tenido momentos tan preciosos en Cusco", manifestó el artista de 65 años.

Raúl Romero agradece el emotivo homenaje que recibió junto a su esposa en Cusco

La sorpresa preparada por el hotel consistió en una decoración realizada sobre la cama de la habitación, con piedras ornamentales que formaban la palabra "Bienvenida", una imagen de Machu Picchu y los nombres de Raúl Romero y Carolina García Zayán. La pareja tiene 29 años de matrimonio.

El detalle llegó antes de la participación del exconductor de televisión en la Noche de Luces y Sonido 2026, un espectáculo de drones realizado el viernes 19 de junio en la Plaza de Armas de Cusco. Al observar el trabajo realizado por el personal del hotel, el exconductor destacó el enorme cariño que siente por la ciudad y aseguró que ocupa un lugar especial en su vida.

"Es tan bueno para el Perú que exista el Cusco, para nosotros. Y miren el cariño de las personas que han hecho esto. Como dice Carolina, vamos a dormir en otra cama. Queremos conservar esto por siempre. Estoy muy emocionado. Te amo Cusco", expresó el artista.

El momento no terminó allí. Minutos después, Raúl Romero buscó personalmente a la trabajadora del hotel responsable de elaborar la sorpresa para agradecerle con un fuerte abrazo por el tiempo y la dedicación que puso en el homenaje.