Anna Carina Copello, hermana de María Pía, sufre grave accidente y termina con múltiples lesiones: "Fue una pesadilla"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El fin de semana que parecía perfecto para Anna Carina Copello terminó en un episodio que la cantante describió como “una pesadilla”. La hermana de María Pía Copello sufrió un fuerte accidente mientras realizaba una ruta en bicicleta por Cieneguilla junto a su esposo Paul Bebin, lo que le dejó múltiples lesiones en el rostro y otras partes de su cuerpo.

La noticia generó preocupación entre sus fans, quienes se volcaron a sus redes sociales para enviar mensajes de apoyo. La propia artista relató lo ocurrido en un extenso texto publicado el sábado 14 de junio en Instagram, acompañado de imágenes de sus heridas y de momentos previos a la caída.

Anna Carina Copello sufre fuerte accidente

Anna Carina explicó que retomaba sus entrenamientos en bicicleta tras varias semanas de pausa y que todo transcurría según lo planeado hasta que, en plena bajada, intentó esquivar un hueco. “Mi reacción fue frenar en seco… y literalmente me fui de cara al piso. Si no hubiera sido por el casco y los lentes, probablemente hoy estaría contando otra historia”, escribió.

La cantante detalló las consecuencias físicas y psicológicas del accidente. “Terminé con puntos en el mentón, en la pierna, golpes, heridas, parte de un diente roto y el susto más grande que he tenido en mucho tiempo, pero también con una sensación enorme de gratitud”, detalló. En esa línea, más allá del percance, destacó la ayuda inmediata que recibió. “Dentro de todo, tuve mucha suerte. Después del accidente, una camioneta que justo pasaba nos auxilió inmediatamente y nos pudo llevar a Nieve Nieve para poder tomar una movilidad que nos lleve a nuestro carro y así poder llegar pronto a la emergencia”, agregó.

En su mensaje, la intérprete de 'Amándote' aprovechó para subrayar la importancia de valorar lo esencial, reflexión que pudo obtener de esta fuerte experiencia. “Vivimos persiguiendo que todo salga ‘perfecto’… y se nos olvida valorar algo tan simple como estar bien. Estar sanos. Poder movernos. Poder abrazar. Poder volver a casa. La vida puede cambiar en segundos”, compartió.

Anna Carina Copello reveló imagen tras su accidente. Foto: captura Instagram

Anna Carina Copello reaparece tras accidente y habla sobre su recuperación

El martes 16 de junio, Anna Carina reapareció en sus historias de Instagram con un parche en la mandíbula y labios hinchados, pero con ánimo positivo. “En primer lugar agradecerles por todos sus mensajes de preocupación. De verdad que el sábado para mí fue una pesadilla… pero dentro de todo tuve mucha suerte porque mucha gente tan buena onda me pudo auxiliar en el momento justo”, expresó.

Sobre su estado de salud, la hermana menor de María Pía Copello aclaró que, más allá de las lesiones, ha ido mejorando: “Dentro de los daños que tengo no han sido tan graves, puedo moverme bien, no tengo ninguna fractura en la pierna ni en los brazos. Justo ahora me estoy yendo a quitar los puntos, todavía tengo golpes en la cara, hinchados los labios pero digamos que todo está evolucionando súper bien”. Finalmente, aseguró que espera volver pronto a entrenar y a dedicarse a la música. “Les estaré contando cómo sigue mi evolución, espero volver muy pronto a entrenar, a hacer música, lo que me gusta hacer”, sentenció.