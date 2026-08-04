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Magaly Medina se defiende tras crítica por usar bikini y comparaciones con María Pía Copello: ¿Debo ir a la playa con poncho?"

La conductora Magaly Medina se lució con confianza en traje de baño, pero una inesperada crítica la llevó a responder con frontalidad tras sus vacaciones con María Pía Copello y sus respectivos esposos.

Magaly Medina viajó con María Pía Copello y sus respectivos esposos a España.
Magaly Medina viajó con María Pía Copello y sus respectivos esposos a España. | Foto: composición LR/Instagram
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Magaly Medina regresó de sus vacaciones en España con energía renovada y decidió compartir con sus seguidores algunos pasajes de su viaje junto a María Pía Copello y sus respectivos esposos, el notario Alfredo Zambrano y el empresario Samuel Dyer Coriat. La popular 'Urraca' publicó fotografías en las que se mostró disfrutando del sol en tierras europeas y posando en distintos trajes de baño, acompañadas de recuerdos de la experiencia.

La publicación no pasó desapercibida en redes sociales, donde la conductora reúne a miles de seguidores. Entre los comentarios, una fuerte crítica se hizo presente, pero la periodista de espectáculos, fiel a su estilo, no dudó en responder con firmeza.

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Magaly Medina confronta a usuaria tras críticas

En su regreso de vacaciones, Magaly Medina compartió en Instagram una serie de fotografías acompañadas de una detallada descripción sobre los lugares que visitó junto a su amiga María Pía Copello, sus esposos y otros acompañantes que se sumaron al viaje. "La vida es hoy y hay que disfrutarla. Madrid, Tenerife e Ibiza nos alejaron del ruido cotidiano y vivimos experiencias inolvidables", escribió la conductora, antes de enumerar cada experiencia vivida en España.

En el post, la periodista destacó los momentos más significativos de su recorrido y puso énfasis no solo en destacar su relación con el notario Alfredo Zambrano, sino también en el bronceado que habían conseguido con María Pía y sus demás acompañantes. Lo lució con seguridad en dos bikinis y un enterizo con aberturas en la zona media y laterales, reafirmando su estilo personal en las imágenes que compartió con sus seguidores.

Magaly Medina luce bikini en España

Magaly Medina luce bikini en España. Foto: composición LR/Instagram

Magaly Medina de vacaciones España junto a su esposo

Magaly Medina de vacaciones España junto a su esposo. Foto: composición LR/Instagram

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La publicación generó múltiples reacciones, aunque un comentario en particular llamó la atención. Una usuaria escribió: "Quién lo diría, rajando toda tu vida de las bataclanas y tú con un bikini... Pía eligió mejor". La crítica buscaba cuestionar la elección de vestimenta de la conductora y compararla con la de María Pía, pero Magaly respondió con ironía y firmeza: "¿Y ahora me vas a decir que debo ir a la playa con poncho?".

Magaly Medina de vacaciones España junto a María Pía Copello

Magaly Medina de vacaciones España junto a María Pía Copello. Foto: composición LR/Instagram

Magaly Medina de vacaciones España junto a María Pía Copello

Magaly Medina de vacaciones España junto a María Pía Copello. Foto: composición LR/Instagram

El respaldo de sus seguidores no tardó en aparecer. Entre los mensajes que defendieron a la popular 'Urraca' se leyeron frases como: "No sabe diferenciar entre lo vulgar y lo elegante. De seguro está defendiendo a sus amigotas que sí son bataclanas", "O sea, ponerse bikini chico es ser bataclana? La gente le patina el coco", "Si tú vas a la playa con hábito de monje es tu problema" y "Bella Urraca".

Con esta respuesta y el apoyo de su público, Magaly Medina dejó en claro que no piensa ceder ante críticas sobre su estilo personal y reafirmó, fiel a su carácter, que seguirá disfrutando de sus viajes sin dar explicaciones.

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