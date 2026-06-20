Melcochita llevará la fiesta en paz con Monserrat por el bien de sus hijas. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

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El popular comediante peruano Pablo Villanueva, conocido artísticamente como Melcochita volvió a colocarse en el centro de la atención mediática tras revelarse detalles de una reciente reunión con Monserrat Seminario. El encuentro, que inicialmente buscaba calmar tensiones por temas familiares, terminó generando especulación por una frase que dejó desconcertada a la madre de sus hijas.

Según el testimonio de la piurana, ambos habrían decidido dejar atrás los ataques públicos y sostener una relación cordial enfocada en el bienestar de sus tres hijas menores. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la inesperada expresión del artista, quien habría afirmado sentirse en confianza dentro del hogar familiar y lanzó una declaración que reavivó las interpretaciones sobre su vínculo.

Monserrat afirma que se amistó con Melcochita

De acuerdo con el testimonio de Monserrat Seminario, la reunión no solo sirvió para aclarar temas relacionados con la pensión, sino también para restablecer una comunicación más cordial con el comediante. La madre de familia sostuvo que la intención principal fue reducir los conflictos por el bienestar de sus hijas y dejar atrás los cruces mediáticos que habían marcado su relación en los últimos tiempos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del encuentro fue una frase inesperada de Melcochita, quien habría manifestado sentirse cómodo dentro del entorno familiar.

En palabras de Seminario, ‘me dijo que se siente cómodo y tranquilo aquí en la casa y con sus hijas. Incluso, me soltó la frase: ‘El día que me muera quiero que me entierre mi esposa’. Eso lo dijo delante de mis hijas. Yo le pregunté: ‘¿Te refieres a tu chibola?’. Y él me respondió: ‘No, tú eres mi esposa’’.

¿Monserrat Seminario volvería con Melcochita?

Pese al gesto y a la aparente cercanía, Monserrat Seminario no confirmó una reconciliación sentimental con Pablo Villanueva. La piurana fue cauta al señalar que, aunque existe una etapa de mayor tranquilidad, no es sencillo tomar una decisión definitiva debido a todo lo que ha ocurrido entre ambos, especialmente tras la exposición pública del conflicto por la pensión.

En ese sentido, dejó claro que su prioridad actual es el bienestar de sus hijas y que cualquier posibilidad de retomar la relación debe ser evaluada con cuidado.

‘No lo sé. De ser el caso, tendría que pensarlo muy bien y conversarlo con mis hijas, porque han pasado demasiadas cosas entre nosotros. No es fácil hacer borrón y cuenta nueva, somos dos adultos y ahora tratamos de llevarnos bien por nuestras hijas. Ahora me encuentro enfocada en ellas’, señaló.