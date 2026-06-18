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Magaly Medina no dejó pasar las recientes declaraciones de Jefferson Farfán y respondió luego de que el exfutbolista se dirigiera a ella como "Magaly Jesús" en una publicación difundida en redes sociales. La conductora aprovechó unos minutos de su programa para explicar el porqué de su rechazo.

La 'Urraca' explicó que esa forma de dirigirse a ella tiene un significado muy especial, pues era utilizada por su fallecido padre. Además, lanzó duras críticas contra el exjugador de la Selección Peruana en medio del enfrentamiento mediático que ambos mantienen desde hace varias semanas.

Magaly responde a Jefferson Farfán: "La próxima vez que me llames Magaly Jesús, no lo hagas"

Durante la reciente emisión de 'Magaly TV: la firme', Medina se refirió directamente al mensaje que Jefferson Farfán publicó en Instagram y cuestionó que utilizara su segundo nombre, con el que era llamada por una persona muy importante para ella.

“No me llames Magaly Jesús, porque así solo me solía llamar mi padre, que en paz descanse, al que tú no le llegas a los talones. Así que llamarme así es algo que ensucia el nombre y el recuerdo de mi gran padre, al que adoro, admiré hasta el último día y respeté siempre”, manifestó.

Asimismo, recordó el esfuerzo que realizó su padre para sacar adelante a su familia y aseguró que representa el ejemplo de lo que considera una verdadera figura paterna.

“Yo tuve la dicha de tener un padre con tres trabajos. Era policía, vendía artefactos puerta a puerta. A mí nunca me faltó un pan sobre mi mesa, nunca me faltó un par de zapatos, un libro o un cuaderno. Eso es ser padre”, expresó.

Finalmente, se dirigió directamente al conductor de 'Enfocados' y dejó en claro que no le permitirá volver a dirigirse a ella de esa manera.

“La próxima vez que me llames Magaly Jesús, no lo hagas, porque como dije, eso se los tolero a padres con mayúscula, no a quienes son cuestionados. En este programa tú has sido cuestionado y con pruebas al canto, como te lo acaba de aclarar la madre de tu última hija que sigue sufriendo lo que ya las otras sufrieron antes”, sentenció.

¿Qué dijo Jefferson Farfán para provocar la reacción de Magaly?

En las últimas horas, Jefferson Farfán utilizó sus historias de Instagram para responder a los cuestionamientos de la conductora sobre la pensión que entrega a la hija que tiene con Darinka Ramírez.

En su publicación, el exfutbolista reveló que actualmente entrega S/7.000 por asignación anticipada ordenada por un juez y precisó que anteriormente abonaba S/9.000 mensuales.

“Y sobre lo que preguntó la señora sobre la pensión de mi hija, con mucho gusto le digo: paso 7 mil soles por asignación anticipada ordenada por un juez. Antes pasaba 9 mil soles”, escribió.

Sin embargo, la 'Foquita' también aprovechó el mensaje para volver a referirse al proceso que mantiene con la conductora por el cumplimiento de sus jornadas de servicio comunitario. Fue precisamente esa referencia a "Magaly Jesús" la que provocó la inmediata respuesta de Medina.