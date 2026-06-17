Querida exfigura de ‘Esto es Guerra’ agrede a policías en plena calle y acaba detenido: Magaly Medina muestra imágenes

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Magaly Medina lanzó un breve adelanto de lo que presentará este miércoles 17 de junio en su programa de ATV. En las imágenes se observa al exchico reality Greg Michael, recordado por su paso en 'Esto es Guerra' y 'Combate', protagonizando un lamentable escándalo en plena vía pública.

El modelo, nacido en Bélgica, fue captado mientras agredía verbalmente a miembros de la Policía Nacional y, según 'Magaly TV: la firme', incluso habría llegado a agredirlos físicamente. "Chongazo, exchico reality, Greg Michael, agrede a policías y arma tremendo escándalo en la calle", señala la voz en off de la promoción.

Greg Michael agrede a policías en plena vía pública

Según las imágenes emitidas por el avance, Greg Michael aparece involucrado en una discusión con agentes de la Policía Nacional que termina con su intervención y posterior detención. De acuerdo con la narración del programa, antes de ello habría agredido físicamente a algunos efectivos.

Posteriormente, cuando iba a ser trasladado a una comisaría a bordo de una unidad policial junto a su acompañante, lanza fuertes insultos contra uno de los miembros del orden. "Tú cállate, conch* de tu ma***. A ti te voy a ver conc** de tu mad***" expresó. Las imágenes completas se verán a las 9.45 p. m. en el programa de Magaly Medina.

¿Quién es Greg Michael?

Greg Michael alcanzó gran popularidad tras su paso por los realities 'Esto es Guerra' y 'Combate'. Su ingreso llamó la atención por su perfil internacional y rápidamente se convirtió en uno de los chicos reality más queridos. Sin embargo, su trayectoria también estuvo marcada por diversas polémicas y escándalos.

Años atrás protagonizó una pelea con Benjamín Lukovski y mantuvo varias discrepancias con Nicola Porcella. El belga afirmó en su momento que esos conflictos influyeron para que no volviera a ser convocado a los realities de competencia.