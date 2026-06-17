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Magaly Medina destroza a Laura Spoya y Mario Irivarren tras ponerse del lado de Jefferson Farfán: "Unos soberanos mediocres"

¡No se guardó nada! Magaly Medina lanzó calificativos contra Laura Spoya y Mario Irivarren en pleno enfrentamiento con Jefferson Farfán, quien la acusa por supuesto incumplimiento de su servicio comunitario.

Magaly Medina aseguró que Laura Spoya y Mario Irivarren son "chupes" de Jefferson Farfán.
Magaly Medina aseguró que Laura Spoya y Mario Irivarren son "chupes" de Jefferson Farfán. | Foto: composición LR/ATV/Instagram
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Magaly Medina responde con todo. En medio de su enfrentamiento legal y mediático con Jefferson Farfán, la conductora de televisión arremetió contra Laura Spoya y Mario Irivarren, figuras de ‘La Manada Galáctica’, quienes expresaron públicamente su respaldo al exfutbolista. El detalle que no pasó desapercibido es que ambos trabajan en Satélite+, el canal de streaming propiedad de la ‘Foquita’.

El nuevo capítulo de esta disputa surge luego de que el empresario denunciara a la periodista de espectáculos por presunto incumplimiento del servicio comunitario al que fue sentenciada, tras el juicio que él ganó con una reparación civil de S/300.000. En ese contexto, los conductores del pódcast cuestionaron a la Urraca, pues señalaron que pedía respeto a su privacidad cuando siempre exigió que las figuras públicas soportaran la exposición mediática.

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Magaly Medina arremete contra Mario Irivarren y Laura Spoya

En la más reciente emisión de 'Magaly TV: la firme', la conductora elevó la voz contra Laura Spoya y Mario Irivarren, a quienes no dudó en calificar de “chupes”. “Los chupes de Farfán han salido a defenderlo. Laura Spoya es chupe de Farfán porque pertenece a su equipo, le paga. Spoya e Irivarren son chupes de Farfán. Hay que sacarnos esa mentalidad de endiosar a la gente. Hay gente que se endiosa, que cree que lo que ha ganado en la vida lo pone por encima del bien y el mal”, expresó con firmeza.

La ‘Urraca’ también reaccionó a las palabras de la exreina de belleza, quien aseguró que no era congruente al supuestamente pedir respeto por su privacidad. “¿Quién le escribió el guion a esta pobrecita que confundió todo? Una roca total. ¿Gisela es su guionista? Pero si su jefe no sabe ni hablar cuatro palabras. ¿Le pondrán telepronte? Esta chiquita no entiende nada. Le falta. Es miss, pues, no nos ha demostrado hasta ahora tener un poco de criterio”, señaló.

PUEDES VER: Jefferson Farfán muestra pruebas contra Magaly Medina y la reta a demostrar que las firmas en sus hojas de servicio comunitario son suyas

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“Soberanos mediocres”: Magaly Medina lanza calificativos contra Laura Spoya y Mario Irivarren

En ese contexto, Medina aclaró que su pedido de respeto se refería únicamente al cumplimiento del servicio comunitario dictado por el juzgado. “Hay diferencias. He dicho privacía del servicio comunitario que está dictado por un juzgado de ejecución. Cumplimiento de la ley. Privacía de eso. Pero no he dicho: 'Respeten mi privacía como figura pública'. Oye, voy a cumplir 30 años en la televisión. Jamás me he quejado de eso. Nunca”, argumentó.

Más adelante, Magaly se comparó con las cucarachas, al aludir a su capacidad de resistir cualquier adversidad. Recordó la sentencia que enfrentó en 2008 en el caso con Paolo Guerrero y cómo logró salir adelante pese a las celebraciones de sus detractores. Para la conductora, aquel episodio guarda similitudes con lo que atraviesa actualmente, motivo por el cual no dudó en lanzar calificativos contra quienes considera sus opositores.

“Muchos ‘princesos’ del año 2008, cuando a mí me temen a la cárcel, no sabes cómo bailaron. Hicieron fiestas. Pensaron que era mi fin. Y yo sobreviví... Ahora igual. Ni siquiera me han enterrado viva, pero ya están celebrando todos estos mediocres. Porque eso es lo que son: unos soberanos mediocres. Además, chupes. Repinten como monitos... Ahora Farfán es el rey del ampay. Ahora le voy a nombrar jefes de investigadores. Va a ser el jefe de mi paparazzis. Ven acá si quieres y te damos unas cuantas lecciones”, ironizó, dejando entrever que el exfutbolista no habría investigado con rigor antes de acusarla.

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