La conductora expresó su indignación en su programa, criticando a Rodrigo González por prestar atención a los reclamos de Farfán. | Fotos: captura/Youtube

La conductora expresó su indignación en su programa, criticando a Rodrigo González por prestar atención a los reclamos de Farfán. | Fotos: captura/Youtube

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Magaly Medina está en la polémica porque Jefferson Farfán acudió al Poder Judicial para denunciar presuntas irregularidades en el caso de la periodista, ya que no estaría cumpliendo adecuadamente su servicio comunitario. Incluso, el futbolista mostró la sentencia de la Urraca a las cámaras de 'Amor y fuego' y otros programas de farándula.

La noche del lunes 15 de junio, Magaly Medina expresó su indignación por el actuar de Jefferson Farfán. Asimismo, la conductora de televisión cuestionó a Rodrigo González por prestarse al supuesto berrinche del exfutbolista.

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Magaly Medina cuestiona a Rodrigo González

Magaly Medina se refirió a las imágenes de Willax, donde mostraron a un reportero de 'Amor y fuego' barriendo las calles. “Pobrecitos, son mandados por sus jefes, que también son movidos por la venganza, por la rabia, por la cólera y por el odio. Gente que definitivamente no les caigo simpática. Nunca volverán a ser mis amigos”, manifestó en referencia a Rodrigo González.

Asimismo, Medina cuestionó al conductor de 'Amor y fuego' por darle cabida a los reclamos de la Foquita. “Ese nivel de odio y de servilismo al jugador Farfán realmente me sigue asombrando. Este reportero barriendo las calles es como quisiera verme el conductor de ese programa, y es como quisiera verme Farfán. Tendrían que leer un poco más cómo es el servicio comunitario”, añadió en su programa.

Por otro lado, Magaly Medina indicó que es ilegal exponer la ubicación donde una persona cumple su servicio comunitario. “Lo hacen con la intención de acosar y estigmatizar a una persona. Y eso está violando mi derecho a la intimidad y mi derecho a los datos personales. Eso está penado”, expuso.