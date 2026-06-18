Darinka Ramírez respondió al pronunciamiento de Jefferson Farfán sobre la pensión de su hija. Foto: Composición LR

Darinka Ramírez respondió al pronunciamiento de Jefferson Farfán sobre la pensión de su hija. Foto: Composición LR

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Darinka Ramírez no se quedó callada luego de que Jefferson Farfán revelara públicamente el monto que entrega por la manutención de la hija que tienen en común. A través de una serie de historias en su Instagram, la influencer respondió al exfutbolista con duros cuestionamientos relacionados con su rol como padre y la relación que mantiene con la menor.

Los mensajes aparecieron pocas horas después de que el conductor de 'Enfocados' expusiera en sus redes sociales que actualmente entrega S/7.000 por asignación anticipada ordenada por un juez. Aunque posteriormente eliminó las publicaciones, las respuestas de Darinka rápidamente se hicieron virales.

Darinka cuestiona a Jefferson Farfán tras revelar monto de pensión

Al estilo del ‘sí o no’ de Jefferson Farfán, la influencer lanzó una serie de cuestionamientos dirigidos al padre de su hija mayor. Algunas preguntas que no pasaron desapercibidas estuvieron relacionadas con el vínculo que mantiene con su pequeña.

“¿Sabes qué le gusta a tu hija, sí o no? ¿Fuiste a las terapias reeducativas que te obligaron, sí o no? Encima pides al magistrado que ya no hable más del proceso y tú andas divulgando la asignación anticipada. ¿O se trata de que tú sí puedes hablar y yo no?”, escribió.

Asimismo, recordó algunos episodios que, según su versión, ocurrieron durante el proceso que ambos mantienen por el bienestar de la menor, además de cuestionar su pedido de tenencia compartida cuando, según Ramírez, las visitas a su hija no serían constantes.

Pronunciamiento de Darinka Ramírez. Capturas: Instagram

“Dignarse decir que pasaba tanto me daría vergüenza, cuando mi hija tuvo un apellido al año. Nos dejaste en un departamento sin cosas y gasté más de S/10.000 en poder amoblar. Te invité a conciliar por el bien de ella y no te importó. […] Pides tenencia y la ves cada 2 semanas, 1 mes o cuando te acuerdes. Aun así, te invité a que asistas para el Día del Padre”, manifestó.

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Sin embargo, poco tiempo después, Darinka eliminó las historias de su cuenta, explicando que fue por recomendación de su abogado, quien le recomendó “mantenerse al margen del proceso”.

¿Qué dijo Jefferson Farfán sobre la pensión de su hija?

La respuesta de Darinka se produjo luego de que Jefferson Farfán utilizara sus historias de Instagram para responder a Magaly Medina, quien un día antes le había pedido revelar cuánto dinero entrega por la manutención de la menor.

“Y sobre lo que preguntó la señora Magaly Jesús sobre la pensión de mi hija, con mucho gusto le digo: paso 7 mil soles por asignación anticipada ordenada por un juez. Antes pasaba 9 mil soles”, escribió el '10 de la calle'.

En esa misma línea, la 'Foquita' volvió a referirse al enfrentamiento que mantiene con la conductora de ATV y le preguntó si había cumplido con las jornadas de servicio comunitario ordenadas por el Poder Judicial.

“Ahora yo le hago una pregunta. Usted hizo su servicio comunitario en las fechas que están firmadas con su huella y firma. Sí o no. ¿Hizo en las 10 jornadas, 76 horas? ¿Quiere que le dé una pista? ¿Con qué carro asistió? 6 minutos. Arriba Alianza”, agregó.