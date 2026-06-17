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Jefferson Farfán revela cuánto dinero le entrega a Darinka Ramírez para la manutención de su bebé: “Con mucho gusto lo digo”

Exfutbolista Jefferson Farfán no toleró los cuestionamientos de Magaly Medina, quien lo retó a que revele la suma mensual que le entrega a Darinka Ramírez por su bebé.

Jefferson Farfán sorprendió a usuarios con mensaje en sus redes sociales. Foto: Composición LR/Instagram/ATV.
Jefferson Farfán sorprendió a usuarios con mensaje en sus redes sociales. Foto: Composición LR/Instagram/ATV.
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Jefferson Farfán decidió pronunciarse por primera vez sobre el monto mensual que entrega a Darinka Ramírez por la manutención de la hija de tres años que tienen en común. El exfutbolista utilizó su cuenta oficial en Instagram para revelar la cifra, luego de los cuestionamientos de Magaly Medina, quien lo retó a hacerlo tras ser denunciada por él.

Por esa razón, el conductor de 'Enfocados' aclaró que entrega a la exmodelo S/7.000, suma que fue fijada judicialmente en marzo de este año.

Jefferson Farfán revelando la suma que le da a Darinka Ramírez como pensión. Foto: Instagram.

Jefferson Farfán revelando la suma que le da a Darinka Ramírez como pensión. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Revelan el distrito y centro donde Magaly Medina cumple trabajo comunitario tras la denuncia de Jefferson Farfán

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Jefferson Farfán reveló que entrega S/7.000 a Darinka Ramírez por su bebé

“Y sobre lo que preguntó la señora Magaly Medina, sobre la pensión de mi hija: con mucho gusto le digo, pasó 7 mil soles por asignación anticipada ordenada por un juez. Antes pasaba 9 mil soles”, escribió Jefferson Farfán, de 41 años, refiriéndose a este asunto por primera vez y en respuesta a la conductora de ATV.

No obstante, semanas atrás Darinka Ramírez aseguró que el exfutbolista busca reducir la calidad de vida de su hija y disminuir el monto de la pensión a S/4.200 mensuales. Además, afirmó que los S/7.000 que actualmente recibe no son suficientes para cubrir todos los gastos de la pequeña Luana Farfán Ramírez.

PUEDES VER: Jefferson Farfán muestra pruebas contra Magaly Medina y la reta a demostrar que las firmas en sus hojas de servicio comunitario son suyas

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Jefferson Farfán desafía a Magaly Medina a contestar si cumplió con servicio comunitario

En la misma publicación, Jefferson Farfán desafió a Magaly Medina a aclarar públicamente si cumplió o no con el servicio comunitario dispuesto por la justicia, en las fechas y horarios que, según señaló, fueron aceptados y firmados por la propia conductora.

“Ahora yo le hago una pregunta. Usted hizo su servicio comunitario en las fechas que están firmadas con su huella y firma. Sí o no. ¿Hizo en las 10 jornadas, 76 horas? ¿Quiere que le dé una pista? ¿Con qué carro asistió? 6 minutos. Arriba Alianza”, escribió el popular Foquita.

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