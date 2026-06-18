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Espectáculos

Exestrella de ‘Esto es guerra’ sorprende al llegar a reality mexicano y le agradeció a Nicola Porcella por abrirle las puertas: “Tengo muchas ganas de competir”

Famosa chica reality, conocida por su participación en 'Esto es guerra', agradeció a Nicola Porcella por su apoyo al unirse a este emocionante programa mexicano de competencia y adrenalina.

'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' dio la bienvenida a la peruana Ducelia Echevarría como nueva integrante del equipo Cobras, desatando la emoción de los fanáticos.
'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' dio la bienvenida a la peruana Ducelia Echevarría como nueva integrante del equipo Cobras, desatando la emoción de los fanáticos. | Fotos: capturas/Youtube
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El último miércoles 17 de junio, 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales', secuela de 'Guerreros México', sorprendió a miles de personas al incorporar entre sus filas a una participante peruana, quien, en su presentación, no dudó en agradecer la oportunidad a Nicola Porcella, estratega del equipo de los Leones.

Cabe indicar que, en esta temporada, 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales', basado en 'Esto es guerra' de Perú, cuenta con más de 20 atletas de alto rendimiento, divididos en dos bandos emblemáticos: Leones y Cobras. Día a día, ambos equipos ponen a prueba su fuerza física y destreza mental en una competencia cargada de adrenalina y suspenso.

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Exintegrante de 'Esto es guerra' llega a México

Debido a que Fer de la Mora tuvo que abandonar 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales' por una lesión, el programa anunció que el miércoles 17 de junio llegaría su reemplazo. Para sorpresa de muchos, los conductores presentaron como la flamante 'bomba' de las Cobras a la peruana Ducelia Echevarría, quien apareció con todas sus medallas de 'Esto es guerra'.

Vestida de rosado y tras saludar a los miembros de su equipo, Ducelia Echevarría no pudo ocultar su emoción. '¡Wow! Con mucha energía y con muchas ganas de competir. Primero, quiero agradecer a Dios por estar aquí y a la producción. Agradecer también a Nicola (Porcella), quien fue quien me abrió la puerta para entrar', indicó la selvática.

A pesar del agradecimiento a Nicola Porcella, Echevarría aclaró que llegó al programa para derrotar a las chicas de los Leones. 'Ducelia para mí ha sido una de las mejores competidoras en la historia de este reality, pero todavía no conoce cómo compite Azul acá. Y te ganaba', comentó el exparticipante de 'Esto es guerra'. 'Acá se viene a competir, no a hablar', acotó.

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