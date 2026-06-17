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Maricielo Effio genera rechazo en redes sociales por actitud con joven con discapacidad en TikTok: “Es una arrogante”

La polémica surgió cuando la Maricielo Effio interactuó con un joven con discapacidad y pidió a sus seguidores que no la dejaran perder sus logros en la plataforma.


Criticada por su actitud, Effio se defiende alegando que actuó así por el riesgo que corría su cuenta de TikTok, generando más reacciones en redes.
Criticada por su actitud, Effio se defiende alegando que actuó así por el riesgo que corría su cuenta de TikTok, generando más reacciones en redes. | Foto: captura TikTok
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Maricielo Effio dejó su vida de artista para buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos. Además de tener un trabajo alejado de las luces y los flashes, la actriz peruana aprovecha sus tiempos libres para hacer 'batallas' en TikTok. Sin embargo, hace poco estuvo envuelta en una polémica al interactuar con un joven con discapacidad, quien se vio obligado a hacer algo que no quería.

Todo inició cuando Maricielo Effio compitió con un joven con discapacidad. La actriz se mostró conmovida por su caso, por lo que pidió a sus fans que lo dejaran ganar. Sin embargo, todo resultó confuso cuando solicitó a sus seguidores que no la dejaran perder algunos beneficios que ya había logrado en TikTok.

“Vamos a batallar, pero quiero decirle a mi gente algo. No me dejen perder mis wines, pero apoyémoslo a él. Necesito ganar, no me dejen perder mis wines. Que gane a él, pero no tiremos nada. Estamos haciendo esta batalla de apoyo para él”, expresó Effio. Lo peor vino cuando la artista peruana obligó al joven a desconectarse de la 'batalla', por más que él no quería.

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Critican a Maricielo Effio en TikTok

La actitud de Maricielo Effio generó una ola de críticas hacia la artista nacional, no solo de parte de cibernautas, sino también de otros creadores de contenido.

“Los win no significan nada más que las batallas ganadas, no entiendo la manía de querer conservarlos”, “No tiremos nada dice, qué mala”, “Que gane él, pero yo no quiero perder. ¿Cómo así?”, “Por 9 wines, ¿es en serio? Se pasó”, “Ella y su gente son todos iguales, lamento esta clase de humanos”, “A eso se llama envidia y egoísmo”, “Es una arrogante” y “Qué mala, cómo puede hacer eso solo por conveniencia de dinero, fama y wins. En qué mundo vivimos”, dijeron los cibernautas.

Debido a la ola de críticas, Maricielo Effio aseguró que tuvo esa actitud con el joven con discapacidad porque su cuenta de TikTok estaba en peligro. “Yo no soy ninguna doble cara. Me pueden decir lo que sea, yo me baño en aceite, porque la perversión de la gente es muy fuerte”, se defendió la peruana.

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