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Durante junio de cada año, miles de personas de todo el mundo salen a las calles de sus ciudades para celebrar el Pride, jornada de la comunidad LGBTQ+ que reúne desfiles, espectáculos artísticos y música orientados a promover la inclusión y el respeto por la diversidad.

Sin embargo, lo que pocos esperaban era ver reaparecer en una de esas celebraciones en España a Alejandro Pino, más conocido como ‘El Chocolatito’, recordado por su paso en los realities ‘Esto es guerra’ y ‘Combate’. Justamente, el modelo venezolano compartió imágenes de su participación a través de su cuenta oficial de Instagram.

Alejandro Pino, ex 'Esto es guerra', desfila en marcha del orgullo en España

El influencer Alejandro Pino desfiló y bailó sobre un bus alegórico vestido únicamente con una pequeña prenda interior dorada y zapatillas, y compartió un video de su experiencia en el Pride Sitges 2026, celebrado en España.

Su aparición no pasó desapercibida entre los usuarios de redes sociales, quienes quedaron sorprendidos, sobre todo, por la vestimenta que lució el exchico reality mientras recorría las principales calles de la ciudad española.

En las imágenes se le ve bailando a bordo del vehículo y lanzando besos a los asistentes. Además, muchos cibernautas destacaron y felicitaron la seguridad y el entusiasmo con los que participó en el evento.

¿Quién es Alejandro Pino, exfigura de ‘Esto es Guerra’?

Alejandro Pino, conocido como ‘El Chocolatito’, se hizo de un nombre en Perú gracias a su participación en ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’, donde destacó por su carisma y talento para el baile, cualidades que le permitieron ganarse el cariño de los televidentes.

Nacido en Venezuela, llegó a Perú en 2017 tras verse obligado a migrar debido a la crisis económica de su país. Aquí trabajó como mesero y cajero antes de ser convocado por el coreógrafo peruano Arturo Chumbe luego de ganar un casting, oportunidad que marcó el inicio de su carrera en el espectáculo.

Durante la pandemia, el influencer tuvo éxito en redes sociales, lo que llamó la atención de los productores de ‘EEG’, quienes lo incorporaron al reality. En mayo de 2023, anunció de manera sorpresiva el nacimiento de su primer hijo e inició una nueva etapa en su vida como padre.