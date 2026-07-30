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La tensión se apoderó de la transmisión del reality mexicano de Televisa y Univisión, 'Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales', por la expulsión de la peruana Ducelia Echevarría tras un incidente considerado como conducta antideportiva contra el capitán de Los Leones, Jeffrey Javier Cerda ‘Mamba’.

La medida de la producción generó conmoción en el set y se anunció en vivo, con imágenes que mostraron lo ocurrido y declaraciones de compañeros y rivales. Visiblemente afectada, la integrante de Las Cobras intentó revertir la situación, pero la sanción se mantuvo firme y marcó su salida definitiva a pocos días de la gran final.

Expulsan en vivo a Ducelia Echevarría del reality mexicano ‘Guerreros Mundiales’

Los conductores explicaron lo sucedido al mostrar las imágenes: “Nos están indicando que ahí, Ducelia se agacha, toma un puño de tierra y se lo tira a ‘Mamba’ en la cabeza y eso, para la producción, se considera agresión y falta de respeto”. Desde el mismo equipo de Las Cobras, Valeria Masini rechazó la acción. “No estamos de acuerdo con ese tipo de actitudes. Una disculpa para Mamba, aceptamos las consecuencias que esto traiga”, manifestó.

Por su parte, Ducelia intentó justificar su reacción y pidió perdón. “Pedirle unas disculpas a ’Mamba’ porque en parte estaba con la adrenalina, súper molesta porque él siempre grita muchísimo... me lo tomé muy personal, de repente por eso enfurecí. Estaba con mucha rabia, aparte he perdido todo hoy día. Le pido unas disculpas a ‘Mamba’, no se va a volver a repetir”, manifestó.

‘Mamba’, quien había estado de espaldas cuando ocurrió el incidente, tomó la palabra para expresar su incredulidad. “Lamento mucho lo que pasó. Quiero mucho a Ducelia, lo que estoy en contra es con las faltas de respeto... Me estaba dirigiendo hacia Jair (Guerra), que acababa de ganar un dado dorado, y no entendía por qué me estaba cayendo arena en la cabeza. Es una falta de respeto. Ni me estaba dirigiendo a su persona ni estaba gritando a Las Cobras, solo estaba celebrando una victoria de mis Leones”, afirmó el atleta puertorriqueño.

Fue entonces cuando la producción tomó la tajante determinación. “Lamentablemente, Ducelia, no puedes permanecer más en la competencia. Se toma la decisión de que abandone la competencia. Es una conducta antideportiva”, sentenciaron. Echevarría, quien hasta entonces había mostrado una expresión calmada, se quedó en shock y no pudo evitar quebrarse.

Pese a ser el afectado, ‘Mamba’ intentó interceder. “Es una falta de respeto, es intolerable, pero, si pueden, por lo menos, tal vez quitar los puntos... pero quitarle su trabajo...”. Sin embargo, los conductores ratificaron la sanción y despidieron a la influencer peruana, sino que también confirmaron su reemplazo en Las Cobras: “La decisión, lamentablemente, ya está tomada. Un aplauso a Ducelia. Fuera de todo, gracias por la competencia. Nos toma de sorpresa. Estamos a tres días de vivir la gran final”.

Tras bambalinas, la modelo le dijo adiós entre lágrimas de sus compañeros y rivales, incluyendo a Mamba. Así terminó su paso por ‘Guerreros Mundiales’, reality mexicano deportivo al que llegó por recomendación del también peruano Nicola Porcella —conductor digital del programa—, a quien anteriormente no dudó en agradecer por abrirle las puertas para integrarse al espacio tras su experiencia en ‘Esto es Guerra’.