Mónica Torres se justifica al verse expuesta cómo le daba las sobras del almuerzo a las ‘Víboras’ en ‘La granja VIP Perú’: “No era para ellas”
Mónica Torres, integrante de 'La granja VIP Perú', fue interrogada sobre la situación de las sobras de un almuerzo, que luego comieron Shirley Arica, Samahara Lobatón y otras compañeras.
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'La granja VIP Perú' llegó a su fin; sin embargo, los participantes vienen desfilando por diversos programas para contar sus experiencias en el reality y también para aclarar algunas controversias. Este miércoles 17 de junio, Mónica Torres fue consultada sobre la vez que dejó las sobras de un almuerzo y que luego se comieron las integrantes de las Víboras, con quienes no tenía la mejor relación.
"Agarraste las sobras de todo lo que habían comido de ese día, y las volviste a la olla para que coman las víboras. ¿Pudiste ver las imágenes que tanto han estado hablando?", sostuvo Samuel Suárez en 'Q’Bochinche', pódcast que conduce junto a Ric La Torre.
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Mónica Torres aclara controversia en 'La granja VIP Perú'
A manera de defensa, Mónica Torres indicó que no había hecho chaufa, como lo señaló Samahara Lobatón en una transmisión en vivo junto a Shirley Arica. Sin embargo, al ver las imágenes en las que se le observa devolviendo las sobras de un almuerzo a la olla, la actriz peruana sostuvo que no lo recordaba. "Es que no sé. No era para ellas", indicó.
En otro momento, Mónica Torres fue cuestionada por criticar a sus compañeros a sus espaldas y le pidieron hacer un mea culpa, ante lo cual manifestó que no fue la única que habló de sus compañeros de 'La granja VIP Perú'.
"Todos han hablado de todos. Yo también. ¿Acaso yo soy una santa? ¿Yo no hablo, me quedo acá?. Todos hablaban. Es más, la misma Samahara agarró y me dijo, ‘por si acaso sin resentimientos ah porque todos hemos hablado de todos’. Yo: ‘Ah, por supuesto’. No me voy a rasgar las vestiduras", agregó.