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Ric La Torre expone censura que vivía en canal de María Pía Copello y revela la verdadera razón de su salida: "Blindaban a ciertos personajes"

Ric La Torre sorprendió al revelar polémicas situaciones dentro del canal de María Pía Copello. Entre ellas, mencionó unos audios prohibidos sobre Laura Spoya y la entrevista a Christian Domínguez.

Ric La Torre condujo 'Q' Bochinche' para el canal +QTV de María Pía Copello.
Ric La Torre condujo 'Q' Bochinche' para el canal +QTV de María Pía Copello. | Foto: composición LR/+QTV Network
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El comunicador Ric La Torre decidió contar los motivos de su salida de ‘Q’ Bochinche’, programa que conducía junto a Samuel Suárez en +QTV, el canal de streaming de María Pía Copello. En una entrevista con Jhon Cano para el podcast ‘Show Pe’, expuso tensiones internas que marcaron su experiencia en el proyecto.

Según explicó, las diferencias con la producción, las restricciones y la forma en que se manejaban los invitados terminaron por incomodarlo al punto de no renovar contrato.

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Ric La Torre expone prohibiciones en canal de María Pía Copello

Uno de los puntos más directos fue su relación con Abneer Robles, productor que llegó al espacio tras la salida de Peter Fajardo. “Con él nunca conectamos. Cuando me entero que él entra, obviamente yo no me podía salir porque tenía un contrato firmado, pero, genuinamente, elegiría nunca trabajar en un lugar donde él esté. No me cae bien”, declaró.

La Torre también reveló que hubo temas vetados dentro del canal. Entre ellos, mencionó que no podían hablar de ‘La Granja VIP Perú’. Sin embargo, cuando tuvieron acceso a unos audios sobre el accidente automovilístico de Laura Spoya, finalmente les permitieron referirse al reality de Panamericana TV, pero no a las grabaciones vinculadas a la exreina de belleza, quien trabajaba bajo la producción de Abneer en ‘La Manada’ cuando chocó su auto. “Si teníamos esos audios, ¿por qué no los sacamos? Teníamos prohibido hablar de ‘La Granja’... Qué casualidad que teníamos esos audios y nos abrieron la reja para hablar de ‘La Granja’”, manifestó, dejando entrever suspicacia.

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Pese a esas trabas, destacó que ‘Q’ Bochinche’ logró cifras récord dentro del canal de María Pía, con la entrevista a Pamela Franco consolidándose como la más vista. No obstante, también hubo disputa por invitados dentro de +QTV. “A mí me incomodó que nos peleemos por invitados en un mismo canal. Ellos tuvieron a Cachín. Él no se iba a sentar en un programa de espectáculos, Mario Hart tampoco se iba a sentar en ‘Bochinche’”, señaló.

El comunicador cuestionó además el giro hacia la farándula en ‘Sin Más Que Decir’, el espacio principal del canal. “Era un proyecto de entretenimiento, de chacota, pero al final del día terminaron haciendo espectáculos. Se dieron cuenta de que el programa, sin faranduleros, no funciona”, agregó. También aclaró que nunca pagaron a sus invitados, salvo a Pamela López: “Hasta Samahara ha ido gratis porque querían promocionarse”.

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“Una lavada de cara”: Ric La Torre critica entrevista del canal de María Pía Copello a Christian Domínguez

La incomodidad llegó a su punto más alto cuando observó cómo se manejaban entrevistas en el canal. En particular, mencionó el caso de Christian Domínguez en ‘Sin Más Que Decir’. “La última semana, la entrevista que le hicieron a Domínguez fue criticable; una lavada de cara. Ya era tan incómodo que, un mes y una semana antes de que terminara mi contrato, decidí no renovar. Ya no quería. En el camino surgió la oportunidad de hablar; puse condiciones, pero no fueron aceptadas”, reveló sobre el factor determinante para su salida del espacio.

Aunque más adelante La Torre aclaró que sí tenían libertad para expresar sus opiniones pese a todas las situaciones que expuso, resaltó que para él sí beneficiaban a determinadas figuras de la farándula nacional en el canal. “Sí había libertad de expresión, pero siento que blindaban a ciertos personajes”, sentenció.

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