Gabriel Calvo oficializó su relación con la chef María José Vigil Checa, conocida como ‘Majo con sabor’, en su programa de cocina en YouTube. El anuncio sorprendió a muchos por la gran diferencia de edad de 25 años entre ambos creadores de contenido.

En una reciente entrevista, ‘Majo con Sabor’ confesó que esta amplia diferencia ya ha generado fuertes discusiones con el conductor de 'La Roro Network’ e incluso le llevó a cuestionar públicamente la forma cerrada de pensar de su pareja. “Él me trata de proteger mucho y no puede comprender varios temas”, señaló la influencer al podcast ‘Doble sentido’.

‘Majo con Sabor’ da detalles de su discusión con Gabriel Calvo por la diferencia de edad

‘Majo con Sabor’, de 25 años y exnovia del chico reality Gino Assereto, dio detalles de la discusión que tuvo con su pareja Gabriel Calvo, de 51 años. Todo comenzó cuando el entrevistador le consultó si habían tenido roces por la gran diferencia de edad entre ambos influencers, a lo que Majo admitió que sí, reconociendo que hubo discusiones.

“Sí, hemos chocado en este momento por varias cosas, como por puntos de vista. Él me trata de proteger muchísimo. Me dice ‘oye ten cuidado con esto’, ‘te vas a equivocar de esta manera’. Y yo le digo, escúchame ‘yo prefiero equivocarme y tropezarme a que tú me empieces a decir y ponerme una coraza y cuidarme, y yo no saber cómo poder salirme de ese hoyo”, expresó la popular chef.

‘Majo con sabor’ cuestiona a Gabriel Calvo por no entender algunos temas por su edad

La chef también contó que, por los 25 años de diferencia entre ambos, Gabriel Calvo tiene una forma de pensar distinta, marcada por una mentalidad más cerrada, mientras que ella aseguró “estar actualizada”.

“Al fin y al cabo, yo estoy sola en mi vida, uno nunca sabe qué puede pasar. Esta es una forma de pensar muy distinta porque él ya lo vivió, y también en la forma de que nosotros (los jóvenes) estamos muy actualizados con otra mentalidad, otro punto de vista. Y él es una persona de otra edad más cerrada, no puede comprender varios temas”, cuestionó ‘Majo con Sabor’ al podcast ‘Doble sentido’.