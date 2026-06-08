Vanessa Terkes es captada con misterioso hombre: discuten en la calle y terminan en un hotel

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La actriz peruana Vanessa Terkes fue captada por las cámaras de 'Amor y fuego' durante una salida nocturna junto a un misterioso galán, en una velada con varios incidentes. Ambos compartieron una cena con otra pareja de amigos en un restaurante; sin embargo, estos últimos terminaron retirándose del lugar tras, aparentemente, discutir con la exmodelo, que bebía alcohol.

Las imágenes emitidas por el programa también muestran a Terkes levantándose abruptamente de su asiento con la intención de encarar a una persona que no llegó a ser captada por las cámaras. En ese momento, su acompañante apareció para sujetarla y hacerla volver a la mesa.

Vanessa Terkes termina en hotel con su presunta pareja

Según 'Amor y fuego', tanto la actriz como su misterioso galán protagonizaron un momento confuso dentro del restaurante. Los dos habrían sostenido una discusión cara a cara; sin embargo, las imágenes no permiten distinguir con claridad lo que ocurría, ya que también da la impresión de que se besaban.

Tras permanecer en el local, la actriz y su acompañante abordaron un taxi. En un primer momento, se creyó que el vehículo la trasladaría hasta su domicilio, pero las cámaras registraron que ambos se bajaron en un exclusivo hotel de la zona, donde fueron vistos entrar.

Por el momento, se desconoce la identidad de la presunta pareja de la exmodelo. Además, en sus redes sociales, Terkes no ha oficializado ninguna relación sentimental y continúa enfocada en su faceta como creadora de contenido, donde suma casi un millón de seguidores solo en Instagram.

¿Cuánto mide y qué edad tiene Vanessa Terkes?

Vanessa Terkes es una conocida actriz que alcanzó gran popularidad en Perú tras su papel en la novela juvenil 'Torbellino'. A partir de ese éxito, consolidó una extensa trayectoria en la televisión nacional, con participaciones en producciones de alta audiencia.

Actualmente, la actriz tiene 48 años y mide aproximadamente 1,60 metros.

Entre sus romances más comentados figuran el excongresista Juan Sheput, el excandidato presidencial George Forsyth, el exfutbolista Roberto Martínez, Pedro Moral, el periodista Raúl Tola y el fallecido productor mexicano Rodolfo del Anda, con quien se casó.