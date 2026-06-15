HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Espectáculos

Muere Anne Schedeen, la actriz que dio vida a Kate Tanner en ‘ALF’, a los 73 años

El fallecimiento de Anne Schedeen fue confirmado por la familia de la actriz a través de las redes sociales.

Anne Schedeen ganó popularidad gracias a su papel protagónico en 'Alf'. Foto: Deadline.
Anne Schedeen ganó popularidad gracias a su papel protagónico en 'Alf'. Foto: Deadline.
Escuchar
Resumen
Compartir

Anne Schedeen, actriz estadounidense recordada por encarnar a Kate Tanner en la popular serie ALF, falleció a los 77 años. La noticia fue comunicada por sus familiares mediante un mensaje en Facebook, en el que resaltaron su talento, su particular sentido del humor y el enorme afecto que sentía por quienes la rodeaban.

“Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias”, señala el mensaje.

Sus seres queridos también destacaron la huella que dejó en sus vidas y el recuerdo imborrable de su personalidad. “Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella. Pero como ella decía: ‘Siempre estoy contigo’. Y tenía razón. Los recuerdos, las obras de arte, las risas contagiosas, las joyas hechas a mano, las pinturas al óleo, las esculturas, los vestuarios y la alegría de vivir que la rodeaban perduran”, agregaron.

PUEDES VER: “Alf” y su tiste final: celos, peleas, polémicas y el deceso de uno de sus protagonistas

lr.pe

¿De qué murió Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de 'ALF'?

Tras conocerse la muerte de Anne Schedeen, actriz que alcanzó fama internacional por su papel de Kate Tanner en la exitosa comedia televisiva ALF, muchos seguidores han comenzado a preguntarse por las circunstancias de su fallecimiento.

Hasta el momento, la familia de la intérprete no ha informado cuál fue la causa de su muerte. El anuncio se realizó mediante una publicación en redes sociales, donde sus seres queridos se enfocaron en recordar su trayectoria, su personalidad y el legado que deja tanto en el ámbito artístico como en el personal.

La ausencia de detalles sobre las razones de su deceso ha generado diversas interrogantes entre los fanáticos de la serie, que durante décadas la identificaron como la madre de la familia Tanner, uno de los personajes más queridos de la producción emitida entre 1986 y 1990.

PUEDES VER: ¿Por qué Max Wright, el popular Willie Tanner, detestaba a Alf en la vida real?

lr.pe

¿Quién fue Anne Schedeen?

Nacida como Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949 en Portland, estado de Oregón, Anne Schedeen pasó su infancia en una granja ubicada en las afueras de la ciudad. Su vínculo con la actuación comenzó a una edad temprana, pues empezó a formarse en teatro cuando tenía apenas seis años.

Antes de abrirse camino en Hollywood, integró diversas producciones teatrales en Hawái y Nueva York. Más adelante se instaló en Los Ángeles con el objetivo de consolidar su carrera artística e inició un recorrido profesional que se extendió por más de 40 años en la televisión estadounidense.

Su primera aparición en la pantalla se produjo en 1974. Desde entonces, formó parte de reconocidas series como 'The Six Million Dollar Man', 'Emergency!', 'The Bionic Woman', 'The Incredible Hulk', 'Three’s Company', 'Cheers', 'Magnum P.I.', 'Murder, She Wrote' y 'Judging Amy', entre otras producciones que marcaron distintas etapas de su carrera.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Las impactantes reacciones de Rubius, Cobra y otros streamers al enterarse en vivo sobre la muerte de Gaspi

Las impactantes reacciones de Rubius, Cobra y otros streamers al enterarse en vivo sobre la muerte de Gaspi

LEER MÁS
La dolorosa reacción de Juli Savioli, exnovia de Gaspi, tras conocer la tragedia que acabó con la vida del influencer argentino

La dolorosa reacción de Juli Savioli, exnovia de Gaspi, tras conocer la tragedia que acabó con la vida del influencer argentino

LEER MÁS
Revelan el último mensaje que Gaspi dejó en redes sociales antes de morir en Río de Janeiro: “Viví cosas increíbles”

Revelan el último mensaje que Gaspi dejó en redes sociales antes de morir en Río de Janeiro: “Viví cosas increíbles”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paul Michael expone a Samahara Lobaton y Renato Rossini Jr al revelar que se besaron tras el final de ‘La granja VIP Perú’: “Pobre Youna”

Paul Michael expone a Samahara Lobaton y Renato Rossini Jr al revelar que se besaron tras el final de ‘La granja VIP Perú’: “Pobre Youna”

LEER MÁS
Exnovia europea de André Carrillo expone las presuntas infidelidades del futbolista: “Hizo fiesta con 9 mujeres”

Exnovia europea de André Carrillo expone las presuntas infidelidades del futbolista: “Hizo fiesta con 9 mujeres”

LEER MÁS
Revelan el distrito y centro donde Magaly Medina cumple su trabajo comunitario tras denuncia de incumplimiento de Jefferson Farfán

Revelan el distrito y centro donde Magaly Medina cumple su trabajo comunitario tras denuncia de incumplimiento de Jefferson Farfán

LEER MÁS
Magaly Medina comparte mensaje tras ser denunciada por Jefferson Farfán por presuntamente no haber realizado trabajo comunitario

Magaly Medina comparte mensaje tras ser denunciada por Jefferson Farfán por presuntamente no haber realizado trabajo comunitario

LEER MÁS
Famosa actriz de América Televisión se va con todo en contra de posible triunfo de Keiko Fujimori en las elecciones: "La democracia ha terminado"

Famosa actriz de América Televisión se va con todo en contra de posible triunfo de Keiko Fujimori en las elecciones: "La democracia ha terminado"

LEER MÁS
Viudo de Edita Guerrero rompe su silencio tras reabrirse el caso por la muerte de la cantante de Corazón Serrano: "Nunca he visto justicia"

Viudo de Edita Guerrero rompe su silencio tras reabrirse el caso por la muerte de la cantante de Corazón Serrano: "Nunca he visto justicia"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025