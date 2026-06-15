Muere Anne Schedeen, la actriz que dio vida a Kate Tanner en ‘ALF’, a los 73 años

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Anne Schedeen, actriz estadounidense recordada por encarnar a Kate Tanner en la popular serie ALF, falleció a los 77 años. La noticia fue comunicada por sus familiares mediante un mensaje en Facebook, en el que resaltaron su talento, su particular sentido del humor y el enorme afecto que sentía por quienes la rodeaban.

“Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias”, señala el mensaje.

Sus seres queridos también destacaron la huella que dejó en sus vidas y el recuerdo imborrable de su personalidad. “Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella. Pero como ella decía: ‘Siempre estoy contigo’. Y tenía razón. Los recuerdos, las obras de arte, las risas contagiosas, las joyas hechas a mano, las pinturas al óleo, las esculturas, los vestuarios y la alegría de vivir que la rodeaban perduran”, agregaron.

¿De qué murió Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de 'ALF'?

Tras conocerse la muerte de Anne Schedeen, actriz que alcanzó fama internacional por su papel de Kate Tanner en la exitosa comedia televisiva ALF, muchos seguidores han comenzado a preguntarse por las circunstancias de su fallecimiento.

Hasta el momento, la familia de la intérprete no ha informado cuál fue la causa de su muerte. El anuncio se realizó mediante una publicación en redes sociales, donde sus seres queridos se enfocaron en recordar su trayectoria, su personalidad y el legado que deja tanto en el ámbito artístico como en el personal.

La ausencia de detalles sobre las razones de su deceso ha generado diversas interrogantes entre los fanáticos de la serie, que durante décadas la identificaron como la madre de la familia Tanner, uno de los personajes más queridos de la producción emitida entre 1986 y 1990.

¿Quién fue Anne Schedeen?

Nacida como Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949 en Portland, estado de Oregón, Anne Schedeen pasó su infancia en una granja ubicada en las afueras de la ciudad. Su vínculo con la actuación comenzó a una edad temprana, pues empezó a formarse en teatro cuando tenía apenas seis años.

Antes de abrirse camino en Hollywood, integró diversas producciones teatrales en Hawái y Nueva York. Más adelante se instaló en Los Ángeles con el objetivo de consolidar su carrera artística e inició un recorrido profesional que se extendió por más de 40 años en la televisión estadounidense.

Su primera aparición en la pantalla se produjo en 1974. Desde entonces, formó parte de reconocidas series como 'The Six Million Dollar Man', 'Emergency!', 'The Bionic Woman', 'The Incredible Hulk', 'Three’s Company', 'Cheers', 'Magnum P.I.', 'Murder, She Wrote' y 'Judging Amy', entre otras producciones que marcaron distintas etapas de su carrera.