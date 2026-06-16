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Shirley Arica reaparece y explota contra Diego Chávarri por insinuar que perdió un hijo de él: “Es un tema muy delicado”

Shirley Arica, campeona de 'La granja VIP Perú', aseguró que Diego Chávarri debe probar todo lo que dice. Asimismo, la modelo indicó que tomará acciones legales contra él.


Shirley Arica, campeona de 'La granja VIP Perú', agradeció a sus fans en un TikTok y desmintió insinuaciones de Diego Chávarri sobre un embarazo perdido.
Shirley Arica, campeona de 'La granja VIP Perú', agradeció a sus fans en un TikTok y desmintió insinuaciones de Diego Chávarri sobre un embarazo perdido. | Fotos: captura/TikTok
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Después de coronarse campeona de la primera temporada de 'La granja VIP Perú', Shirley Arica reapareció el lunes 15 de junio en una transmisión por TikTok para agradecer a sus fans por apoyarla con sus votos, pero también para responder algunas preguntas de los cibernautas. Antes de despedirse del live, varios le tocaron el tema de Diego Chávarri, quien insinuó que ella habría salido embarazada de él, pero que había perdido al bebé.

Shirley Arica, quien sorprendió al revelar en qué gastará los S/100.000 que ganó, indicó que no quería responder a lo que declaró Diego Chávarri durante su estancia en 'La granja VIP Perú', pero, ante la insistencia de los usuarios, sostuvo que se trata de una mentira.

“Solamente puedo decir que es mentira lo que dijo el señor Diego Chávarri, para aclararlo y dejarlo allí. Y si él dice eso, tendrá que probar lo que habla porque es un tema muy delicado. Lo niego rotundamente”, advirtió Shirley Arica, quien anunció dos eventos en Lima para celebrar su cumpleaños.

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¿Shirley Arica demandará a Diego Chávarri?

Por otro lado, Shirley Arica se refirió a la carta notarial que su mamá le envió a Diego Chávarri por hablar del supuesto embarazo fallido de la modelo. “No sé qué pasó con eso, pero no voy a hablar porque es un tema delicado”, dijo.

Según Arica, evaluará tomar medidas legales contra Diego Chávarri, quien hace poco anunció el fin de su relación con Thalía Bentín tras coqueteos con Gabriela Herrera. “Se tomarán las acciones que se tengan que tomar, chicos”, agregó.

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