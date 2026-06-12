HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Cine y series

Estrella de ‘The Big Bang Theory’ anuncia que está embarazada por segunda vez a los 40 años: “Sueño hecho realidad”

La actriz Kaley Cuoco, recordada por su papel de Penny en 'The Big Bang Theory', anunció que está embarazada de su segundo hijo junto a Tom Pelphrey.

Kaley Cuoco fue una de las actrices más queridas de la serie. Foto: Facebook.
Kaley Cuoco fue una de las actrices más queridas de la serie. Foto: Facebook.
Escuchar
Resumen
Compartir

La actriz Kaley Cuoco, recordada mundialmente por interpretar a Penny en la popular serie 'The Big Bang Theory', anunció que se convertirá en madre por segunda vez. La artista compartirá esta nueva etapa junto a su prometido, el también actor Tom Pelphrey.

La noticia fue revelada en sus redes sociales el pasado 10 de junio. Mediante una publicación en Instagram, la pareja mostró varias fotografías familiares en las que aparecen celebrando la llegada de un nuevo integrante al hogar.

En las imágenes también se puede ver a Matilda, la hija de ambos, quien actualmente tiene tres años. De esta manera, Cuoco, de 40 años, y Pelphrey, de 43, confirmaron que su familia está a punto de crecer nuevamente.

PUEDES VER: 'Stuart no logra salvar el universo': confirman fecha de estreno del spin off de ‘The Big Bang Theory’

lr.pe

Kaley Cuoco tras quedar embarazada: “Sueño hecho realidad”

La revelación del sexo del bebé también formó parte de la publicación compartida por Kaley Cuoco. En una de las fotografías más comentadas, la actriz aparece junto a Tom Pelphrey y su hija durante una celebración familiar. La imagen muestra un pastel cuyo interior de color rosado confirmó que la pareja espera otra niña.

Junto a las fotografías, la recordada estrella de 'The Big Bang Theory' expresó su felicidad por esta nueva etapa. “Completando nuestra pequeña familia, ¡qué sueño hecho realidad!”, escribió en sus redes sociales. Asimismo, contó que esta gestación ha sido distinta a la anterior y reconoció que ha enfrentado mayores desafíos durante el proceso, aunque destacó que ambos se sienten agradecidos por la llegada de su segunda hija.

Cuoco también compartió su emoción al pensar que Matilda pronto tendrá una compañera de aventuras en casa. “¡Una hermanita está en camino!”, comentó la actriz, quien además bromeó con el hecho de que su prometido estará rodeado de mujeres. “Tom Pelphrey será papá de niñas de por vida”, señaló entre risas.

La publicación estuvo acompañada de varias imágenes que retratan diferentes momentos del embarazo, desde fotografías familiares y selfies que muestran su avanzado estado de gestación hasta escenas cotidianas junto a sus mascotas. Por su parte, Pelphrey replicó la noticia en su cuenta de Instagram, donde dedicó unas emotivas palabras a su futura esposa.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
'Stuart no logra salvar el universo': confirman fecha de estreno del spin off de ‘The Big Bang Theory’

'Stuart no logra salvar el universo': confirman fecha de estreno del spin off de ‘The Big Bang Theory’

LEER MÁS
Muere Kimberly Hébert Gregory, actriz estadounidense de la serie ‘The Big Bang Theory’, a los 52 años

Muere Kimberly Hébert Gregory, actriz estadounidense de la serie ‘The Big Bang Theory’, a los 52 años

LEER MÁS
Elon Musk y el día que apareció en un capítulo de la serie The Big Bang Theory en Estados Unidos: ¿cuál fue la escena?

Elon Musk y el día que apareció en un capítulo de la serie The Big Bang Theory en Estados Unidos: ¿cuál fue la escena?

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuántos capítulos tiene 'Rosario Tijeras 5'?

¿Cuántos capítulos tiene 'Rosario Tijeras 5'?

LEER MÁS
Dark 3: Guía oficial de personajes ¿Quién es quién en Winden? [VIDEO]

Dark 3: Guía oficial de personajes ¿Quién es quién en Winden? [VIDEO]

LEER MÁS
'Nadie podrá salvarte': la terrorífica película de aliens y sin diálogos para ver online por Star Plus

'Nadie podrá salvarte': la terrorífica película de aliens y sin diálogos para ver online por Star Plus

LEER MÁS
¿Cuántas veces ‘revivió’ el señor de los cielos? Superó a Krillin y sin las esferas del dragón

¿Cuántas veces ‘revivió’ el señor de los cielos? Superó a Krillin y sin las esferas del dragón

LEER MÁS
'Camino hacia el terror': conoce la HISTORIA REAL de la horripilante saga sobre caníbales deformes

'Camino hacia el terror': conoce la HISTORIA REAL de la horripilante saga sobre caníbales deformes

LEER MÁS
Francisco Lombardi: “Ya no puedo hacer películas muy grandes”

Francisco Lombardi: “Ya no puedo hacer películas muy grandes”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cine y series

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025