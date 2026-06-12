Estrella de ‘The Big Bang Theory’ anuncia que está embarazada por segunda vez a los 40 años: “Sueño hecho realidad”

Kaley Cuoco fue una de las actrices más queridas de la serie. Foto: Facebook.

Kaley Cuoco fue una de las actrices más queridas de la serie. Foto: Facebook.

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La actriz Kaley Cuoco, recordada mundialmente por interpretar a Penny en la popular serie 'The Big Bang Theory', anunció que se convertirá en madre por segunda vez. La artista compartirá esta nueva etapa junto a su prometido, el también actor Tom Pelphrey.

La noticia fue revelada en sus redes sociales el pasado 10 de junio. Mediante una publicación en Instagram, la pareja mostró varias fotografías familiares en las que aparecen celebrando la llegada de un nuevo integrante al hogar.

En las imágenes también se puede ver a Matilda, la hija de ambos, quien actualmente tiene tres años. De esta manera, Cuoco, de 40 años, y Pelphrey, de 43, confirmaron que su familia está a punto de crecer nuevamente.

Kaley Cuoco tras quedar embarazada: “Sueño hecho realidad”

La revelación del sexo del bebé también formó parte de la publicación compartida por Kaley Cuoco. En una de las fotografías más comentadas, la actriz aparece junto a Tom Pelphrey y su hija durante una celebración familiar. La imagen muestra un pastel cuyo interior de color rosado confirmó que la pareja espera otra niña.

Junto a las fotografías, la recordada estrella de 'The Big Bang Theory' expresó su felicidad por esta nueva etapa. “Completando nuestra pequeña familia, ¡qué sueño hecho realidad!”, escribió en sus redes sociales. Asimismo, contó que esta gestación ha sido distinta a la anterior y reconoció que ha enfrentado mayores desafíos durante el proceso, aunque destacó que ambos se sienten agradecidos por la llegada de su segunda hija.

Cuoco también compartió su emoción al pensar que Matilda pronto tendrá una compañera de aventuras en casa. “¡Una hermanita está en camino!”, comentó la actriz, quien además bromeó con el hecho de que su prometido estará rodeado de mujeres. “Tom Pelphrey será papá de niñas de por vida”, señaló entre risas.

La publicación estuvo acompañada de varias imágenes que retratan diferentes momentos del embarazo, desde fotografías familiares y selfies que muestran su avanzado estado de gestación hasta escenas cotidianas junto a sus mascotas. Por su parte, Pelphrey replicó la noticia en su cuenta de Instagram, donde dedicó unas emotivas palabras a su futura esposa.