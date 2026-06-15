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Jefferson Farfán vuelve a denunciar a Magaly Medina por incumplir con trabajo comunitario y lanza picante comentario: “Le voy a dar rating”

Jefferson Farfán reaparece ante los medios y denuncia irregularidades en el caso legal contra Magaly Medina, quien fue condenada a pagar S/300.000 y realizar servicio comunitario.

Farfán confirmó su denuncia en la Corte Superior de Justicia, evidenciando su indignación por el posible incumplimiento de las jornadas de servicio de Medina.
Farfán confirmó su denuncia en la Corte Superior de Justicia, evidenciando su indignación por el posible incumplimiento de las jornadas de servicio de Medina.
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¿Se le viene la noche a Magaly Medina? Jefferson Farfán reapareció ante los medios de comunicación para hablar del proceso legal que sigue contra la presentadora. El exfutbolista confirmó que acudió a la Corte Superior de Justicia para denunciar presuntas irregularidades en el caso que sigue contra la conductora, quien fue condenada a pagar S/300.000 de reparación civil y cumplir 138 jornadas de servicio comunitario.

El programa 'Amor y fuego' compartió un avance de su emisión de este lunes 15 de junio, en el que se ve a un Jefferson Farfán totalmente indignado al explicar por qué acudió al Poder Judicial. “Simplemente a informar unas irregularidades que ha pasado con la señora Magaly Medina”, declaró la Foquita ante los reporteros, antes de mostrar la sentencia de la Urraca.

PUEDES VER: Jefferson Farfán acude al Poder Judicial y denuncia presuntas 'irregularidades' tras juicio ganado a Magaly Medina: "Se van a dar cuenta"

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Jefferson Farfán indignado por el caso Magaly Medina

Las declaraciones de Jefferson Farfán generaron especulaciones sobre el tipo de irregularidades que habría puesto en conocimiento de la Corte Superior de Justicia. Según lo trascendido, Magaly Medina no habría cumplido con las jornadas de servicio comunitario ordenadas en la parroquia Nuestra Señora de Loreto.

Asimismo, el conductor de 'Enfocados' instó a Magaly Medina a comentar en su programa si está cumpliendo con la sentencia establecida. “Es un tema muy serio, muy delicado. La espero ahora, le voy a dar rating”, añadió con tono sarcástico para las cámaras del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Por otro lado, Farfán señaló que los medios de comunicación deberían investigar si Magaly Medina está cumpliendo con lo impuesto por el Poder Judicial. “Ustedes son prensa, ustedes son periodistas, deben averiguar, tocar el tema”, manifestó el novio de Xiomy Kanashiro a los reporteros que lo abordaron.

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