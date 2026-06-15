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Jefferson Farfán reapareció en la Corte Superior de Justicia para realizar un trámite relacionado con el proceso judicial que ganó contra Magaly Medina. El exfutbolista fue abordado por la prensa a la salida de las instalaciones y confirmó que acudió para denunciar presuntas "irregularidades" vinculadas al caso, por el cual la conductora fue condenada a pagar S/300.000 de reparación civil y cumplir 138 jornadas de servicio comunitario.

“Simplemente a informar unas irregularidades que ha pasado con la señora Magaly Medina”, declaró la 'Foquita' ante los reporteros. Sin embargo, cuando le pidieron explicar a qué se refería específicamente, evitó brindar mayores detalles y señaló que serían los medios de comunicación los que deberían investigar el tema. “Bueno, usted ya como de prensa tienen que averiguar”, respondió con tono desafiante.

Jefferson Farfán expresa su indignación por irregularidad con Magaly Medina

Durante su breve encuentro con los periodistas, el exfutbolista se mostró reservado sobre el contenido exacto de la denuncia presentada. "Ustedes son prensa, ustedes son periodistas, deben averiguar, tocar el tema. Yo creo que este es un tema muy serio, muy delicado, y deberían averiguar los medios de televisión, los medios digitales, las radios… pero ya con la seriedad del caso", manifestó el novio de Xiomy Kanashiro.

Además, la ‘Foquita’ fue consultado sobre la posibilidad de solicitar la reconversión de las jornadas de servicio comunitario impuestas a Magaly Medina por una pena de prisión efectiva. Aunque no confirmó ni negó esa versión, dejó una frase que llamó la atención: “Ustedes se van a dar cuenta. Bueno, ella sabe, porque ella ha sido lo que ha firmado esto”.

¿Qué irregularidades habría denunciado Jefferson Farfán?

Las declaraciones del exfutbolista generaron especulaciones sobre el tipo de irregularidades que habría puesto en conocimiento del Poder Judicial. Según comentó Janet Barboza en el programa 'América hoy', el tema estaría relacionado con el cumplimiento de las jornadas de servicio comunitario ordenadas en la sentencia contra Magaly Medina.

De acuerdo con la conductora, existirían cuestionamientos sobre la manera en que se registraron dichas labores comunitarias. “Lo que es extraño y es raro es que ella fue una vez durante 6 minutos a un lugar, hizo acto de presencia y se retiró. Luego por arte de magia, aparentemente, aparece con la firma de ella y de las autoridades correspondientes como que sí cumplió en su totalidad las horas comunitarias de trabajo que le tocaba hacer”, sostuvo la popular ‘Rulitos’.