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Jefferson Farfán volvió a pronunciarse sobre su enfrentamiento con Magaly Medina y recurrió a sus redes sociales para responder a las recientes declaraciones de la conductora de televisión sobre el servicio comunitario que cumple tras perder el juicio contra el exfutbolista, quien recientemente denunció presuntas irregularidades en el cumplimiento de dichas labores.

La polémica surgió después de que la popular ‘Urraca’ cuestionara la exposición pública de su servicio comunitario y exigiera respeto por su privacidad. En respuesta, el exfutbolista publicó un mensaje en sus historias de Instagram, en la que lanzó una crítica directa: “Ahora pides privacidad y respeto, lo que nunca hiciste”.

Mensaje de Jefferson Farfán. Foto: Instagram

Jefferson Farfán responde a Magaly Medina tras la polémica por servicio comunitario

El mensaje compartido por el exfutbolusta no tardó en generar repercusión entre sus seguidores y en redes sociales. Además de cuestionar el pedido de privacidad de Magaly Medina, el exjugador agregó la frase: “Ya mucho bla bla bla…”, acompañada de un emoji que invitaba al silencio. La publicación estuvo musicalizada con la canción 'Alimaña', del Grupo 5, un detalle que también fue comentado por los usuarios.

Aunque el exfutbolista evitó mencionar directamente a la conductora de 'Magaly TV: la firme', la publicación apareció pocas horas después de que ella abordara el tema en su programa. Por ello, muchos interpretaron el mensaje como una respuesta directa a las declaraciones que la periodista realizó sobre el cumplimiento de las labores comunitarias ordenadas por el Poder Judicial.

La frase que más llamó la atención fue aquella en la que Farfán volvió a cuestionar si Medina ha cumplido con el servicio comunitario dispuesto por las autoridades. “El Perú quiere saber si cumpliste con tu servicio comunitario. Nada más tan simple. Sí o no”, escribió, dejando en evidencia que la disputa entre ambos continúa lejos de terminar.