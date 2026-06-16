La conductora de espectáculos rompió su silencio tras los recientes señalamientos del exfutbolista. Foto: Composición LR

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Magaly Medina respondió luego de que Jefferson Farfán acudiera al Poder Judicial para acusarla de no cumplir con las jornadas de servicio comunitario que forman parte de la sentencia que obtuvo en su contra.

La conductora de ATV rechazó los señalamientos del exfutbolista y aseguró que sí cumple con lo dispuesto por las autoridades.

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Magaly Medina responde a Jefferson Farfán tras denuncia por servicio comunitario

Durante la edición del lunes 15 de junio de 'Magaly TV, la firme', la ‘Urraca’ se refirió a la visita que realizó la ‘Foquita’ al Poder Judicial, donde aseguró haber informado supuestas irregularidades relacionadas con el cumplimiento de la sentencia impuesta a la conductora.

“Mañana mis abogados están presentando una queja ante el 32 Juzgado Penal de la Corte Superior de Lima, donde hoy se acercó el señor Farfán con todos los medios de prensa a su alrededor”, manifestó.

Asimismo, Medina cuestionó que el exfutbolista llegara acompañado por diversos medios de comunicación para exponer públicamente el tema y sostuvo que busca demostrar que ella no cumple con la medida impuesta por el Poder Judicial.

“Los medios de prensa no saben cuándo uno va a un juzgado, salvo que alguien los convoque. ¿Para qué los convocó? Para mostrarles una supuesta falta mía a mi servicio comunitario”, sostuvo.

Magaly asegura que cumple con las jornadas impuestas por la justicia

En esa misma línea, Magaly explicó que decidió mantener en reserva el lugar donde realiza sus jornadas de servicio comunitario para evitar convertir el proceso en un espectáculo mediático. Sin embargo, ante las acusaciones, reveló que las realiza en una parroquia vinculada a la Fuerza Aérea del Perú.

“Mi servicio comunitario no lo quise convertir en un show. Hemos mantenido mis abogados y yo en la más estricta confidencialidad el lugar donde iba a hacer mi servicio comunitario, donde gentilmente una parroquia perteneciente a la gloriosa Fuerza Aérea de nuestro país me ha acogido con mucha humildad y cariño”, señaló.

En tanto, aseguró que el popular ‘10 de la calle’ pretende demostrar que no viene cumpliendo con la sanción y lo instó en vivo a presentar ante las autoridades las pruebas que asegura tener.

“Ahora el señor Farfán dice que no lo estoy haciendo y que va a presentar videos, audios, fotos, no sé. Yo lo insto a que lo haga, que muestre eso ante el Poder Judicial”, agregó.

Cabe recordar que la disputa entre ambos se originó por la difusión de imágenes relacionadas con una propiedad vinculada al exfutbolista. Como parte de la sentencia, Magaly Medina fue condenada al pago de S/300.000 de reparación civil y al cumplimiento de 138 jornadas de servicio comunitario.